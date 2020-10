Actrița Alyssa Milano continuă să își împărtășească povestea după infectarea cu noul coronavirus.

În luna august a anului acesta, Alyssa dezvăluia că a fost testată pozitiv pentru COVID-19 deși anterior primise un rezultat negativ având „toate simptomele COVID”.

Recent, actrița a vorbit deschis despre simptomele care persistă chiar și după vindecare. Alyssa se luptă în deosebi cu căderea părului.

Cu ce simptome se luptă actrița Alyssa Milano după vindecarea de coronavirus?

„Este greu. Mai ales când ești actor, iar identitatea ta este atât de legată de lucruri de genul acesta, părul mătăsos și tenul curat.

Alături de acestea, creierul îmi este încețoșat. Din nou, ca actriță trebuie să memorez dialoguri, să fiu capabilă să reacționez, să răspund, să fiu tenace. Este înfricoșător”, a dezvăluit.

„Primele mele simptome au fost legate de stomac și am avut o durere de cap pe care nu o mai simțisem vreodată, plus oboseală. Acestea au durat în jur de trei zile, apoi am decis să mă testez.

Primul test a ieșit negativ. Aș zice că după două zile de la acel test au început problemele cu plămânii și m-am speriat. Mi-am spus că acela era momentul. Merg la spital, merg la Urgențe sau rămân acasă?”

Alyssa a fost foarte deschisă în privința problemelor sale de sănătate pe rețelele sociale. Totodată, actrița își încurajează comunitatea de urmăritori să poarte masca și să se distanțeze social.

„Mai vreau de asemenea să știți că această boală nu este o farsă. Credeam că sunt pe moarte. Se simțea de parcă eram pe moarte. Îmi voi dona plasma în speranța că pot salva o viață.

Vă rog să aveți grijă de voi. Vă rog să vă spălați pe mâini, să purtați masca și să vă distanțați social. Nu vreau ca nimeni să treacă prin ce am trecut eu”, a mai spus actrița.

