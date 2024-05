Cu ce se confruntă Ioana Ginghină după ce a fost 8 ani vegetariană: “Din moment ce ești pe perfuzii, e clar că nu ești bine”/ Exclusiv

Actrița Ioana Ginghină a fost nevoită să renunțe la stilul alimentar vegetarian, după ce analizele medicale au semnalat anumite probleme de sănătate, cauzate – cel mai probabil – de alimentația adoptată în ultimii 8 ani.

Ioana Ginghină a fost timp de 8 ani vegetariană și a promovat acest stil de viață, observând de-a lungul timpului anumite beneficii. Recent, însă, analizele făcute de actriță au fost un adevărat semnal de alarmă în privința sănătății. Ioana Ginghină a dezvăluit, în exclusivitate pentru UNICA.ro, că este primul an în care nu a putut să mai țină postul Paștelui, așa cum obișnuia. Mai mult, actrița a fost nevoită să ia măsuri și a introdus de aproximativ două luni carnea în meniu, după ce a ajuns să facă perfuzii cu B12.

Ioana Ginghină, nevoită să renunțe la dieta vegetariană

Vedeta ne-a spus și ce planuri are de Sărbătorile Pascale, dar și cum este conviețuirea cu fiica sa adolescentă și câtă libertate îi oferă Ruxandrei.

“Nu am avut voie să țin post. E primul post pe care nu-l țin, am niște probleme de sănătate și nu pot să-l mai țin deocamdată. Poate la Crăciun, cine știe, că acel post e mai permisiv. M-am apucat să mănânc carne, făceam perfuzii cu B-uri, eram destul de rău pe partea asta. Nu aveam B12, eu făceam perfuzii cu B12. După aceea am stat eu cu mine un pic și m-am gândit că nu e ok, totuși, să te ții neapărat de o dietă care vezi că îți face rău. Din moment ce ești pe perfuzii, e clar că nu ești bine”, a declarat, pentru UNICA.ro, Ioana Ginghină.

Ioana crede că principala cauză este faptul că a fost vegetariană timp de 8 ani, iar în ultima vreme se săturase de pește și îl cam ocolea. “Da, și nu mâncam carne. Nu mâncam nici pește, că dacă mănânci pește teoretic o dată, de două ori pe săptămână e ok, dar nu îmi mai plăcea nici peștele. Deja, de atâția ani numai pește, când îl vedeam simțeam că mor. Asta s-a întâmplat”, a mai spus actrița pentru UNICA.ro.

Ioana Ginghină va petrece Paștele în mijlocul familiei, chiar dacă timpul în care va fi cu oamenii dragi este destul de scurt. “Mergem la Sibiu. Eu muncesc la teatru pe 4 mai, marți sunt la Măruță la rubrică, deci practic plec duminică și vin luni. I-am promis mamei că aduc pască și cozonac, dar o să le cumpăr”, a precizat ea.

Ioana Ginghină: “Prietenele le numeri pe degetele de la o mână”

Actrița ne-a mărturisit și că nu a fost niciodată la mare de 1 Mai, iar escapada la malul mării nu a constituit pentru ea o provocare nici măcar în studenție, când se mutase de la Sibiu la București. “La mare nu mă duceam, stăteam la Sibiu. Crezi că mă lăsa pe mine mama la mare? În studenție nu am avut chestia asta cu marea să plec. Acum plec cu fetele la bătrânețe, dar atunci nu aveam din astea. Îmi doream atât de mult să ajung ce voiam să ajung, încât mi se părea că pierd timpul făcând altceva”, ne-a mărturisit Ioana Ginghină.

Vedeta susține că are prietene bune puține, dar există în anturaj mai multe persoane cu care se înțelege bine. “Prietene nu am multe, prietene adevărate la care să mă duc efectiv să apelez nu am foarte multe. Le numeri pe degetele de la o mână”, ne-a povestit ea.

Ioana Ginghină, despre fiica adolescentă: “Încerc să zic ‘da’ dorințelor, dar cât să fie și safe”

În ceea ce o privește pe Ruxandra, fiica sa adolescentă, Ioana este o mamă permisivă până la un punct. Nu dorește să îi îngrădească fiicei sale libertatea, dar este vigilentă în privința potențialelor pericole, mai ales în adolescență. “Ruxi face 16 ani în vară și a plecat anul trecut, la mare, cu prietena ei, dar în Constanța unde prietena ei avea o bunică și atunci am vorbit cu bunica, era un adult care avea grijă de ele, vedea la ce oră vin acasă. Eu o urmăresc prin aplicație pe telefon. Dacă îmi zice: ‘mamă, mă lași în Vamă?’ Aș lăsa-o dacă aș veni și eu ca adult.

În mai merge la concert la SPP, eu o să fiu în zonă. Ea se va duce singură la concert, dar eu voi fi la 100 de metri distanță și când se termină mă duc și o iau. Încerc să zic ‘da’ dorințelor, dar cât să fie și safe.

Acum îmi doresc din tot sufletul să facem un curs de prim ajutor și ea, și eu, pentru că am o prietenă care este în comă”, ne-a mai spus Ioana Ginghină despre modul în care reușește să țină pasul cu fiica sa adolescentă.

