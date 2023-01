Cum a cunoscut-o Corina Chiriac pe actrița Gina Lollobrigida și ce impresie i-a lăsat: „Îi păstrez o amintire specială”

Corina Chiriac a cunoscut celebritatea în România, dar s-a plimbat printre celebrități și a obținut câștiguri fabuloase și peste hotare. La un moment dat, Corina Chiriac a primit un contract în Italia și s-a bucurat de o întâlnire specială cu Gina Lollobrigida. Artista nu crede că va uita vreodată acest moment.

Gina Lollobrigida, care a uimit cu frumusețea și talentul ei lumea filmului, ne-a părăsit de curând. Diva a avut o viață fabuloasă și a bifat câteva scandaluri sentimentale. De colegii ei, artiștii, a fost însă întotdeauna apreciată.

Corina Chiriac, impresionată de actrița Gina Lolobrigida

Corina Chiriac a cunoscut-o pe Gina Lollobrigida într-un cazino în Italia. Modestia de care a dat dovadă diva o impresionează și astăzi pe artista noastră.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 5)

“Am avut fabuloasa ocazie să o cunosc și să mă fotografiez cu ea. Regret că a plecat dintre noi. Alaturi de Sofia Loren și Claudia Cardinale, Gina Lollobrigida a fost una dintre cele mai frumoase femei ale Italiei ce au încântat ecranele filmului mondial. Pentru extraordinara amabilitate pe care mi-a oferit-o, îi păstrez o amintire specială.

Rochia de paiete argintii cu care sunt fotografiată a fost creată la Casa de Mode Venus în anul 1978 și deși este foarte grea, am purtat-o prin lume la diferite festivaluri și concerte. Este deci o rochie ce poartă multă istorie a carierei mele și mă bucur că a fost aleasă să fie emblema expoziției donației mele, expoziție care în prezent se află la Muzeul de Istorie din Tîrgoviște”, spune Corina Chiriac pe o rețea de socializare.

În cartea sa de amintiri, Minuni Trăite, solista povestește cum a ajuns să cânte în Italia, într-un loc extrem de elegant, unde se perindau celebrități.

„În primăvara anului lui 1979, mă aflam într-o zi pe aeroport la Praga. Cu o zi înainte filmasem la Teatrul Karlin pentru o emisiune de varietăți și mă întorceam acasă. Era ceaţă şi nu se putea nici decola, nici ateriza la Bucureşti. Se fuma pe atunci peste tot, lumea era mult mai normală din multe puncte de vedere. La băruleţul unde beam o cafea, a apărut un domn cărunt şi distins care dorea o cafea.

Băiatul de la bar vorbea doar puțină germană şi-l întreba mereu ce doriţi, ce doriţi? L-am întrebat pe domnul cărunt ce limbă vorbeşte, era italian. I-am comandat eu o cafea şi văzând că ştiu italiană m-a întrebat dacă putem schimba două vorbe, oricum aveam câteva ore de aşteptat. S-a prezentat, Sandro Resmini, mi-a spus că este impresar, că a fost la Praga să asculte nişte solişti pentru un club cu program artistic în nordul Italiei şi că merge la Bucureşti pentru aceeaşi treabă: să aleagă solişti care costă puţin”, își amintește Corina Chiriac.

Corina Chiriac a mințit un impresar că e creatoare de modă

În prima fază, artista i-a ascuns impresarului că și ea face carieră tot în muzică.

“Dvs. cu ce vă ocupaţi? m-a întrebat. N-am vrut să spun că şi eu sunt solistă, mi s-a părut mai amuzant să-i spun că lucrez în modă. Am vorbit de creatori italieni, de artă, de vremuri şi de vremea de afară. Mi-a spus că nu fusese niciodată la Bucureşti şi mi-a cerut câteva informaţii despre București și viața din România. I le-am dat cu multă măsură, în fond nu ştiam cu cine am de-a face.

Am ajuns foarte târziu la Otopeni, iar pe el nu-l mai aştepta nimeni de la ARIA ( Agenția Română de Impresariat Artistic, instituție de Stat ). Ştia doar că e cazat la hotel Athénée Palace, am luat împreună un taxi şi l-am lăsat în faţa hotelului, asigurându-l că a doua zi urma să dau eu nişte telefoane să-l pun în legătură cu cei cu care avea treabă. Tot a doua zi, era deja programată audiţia muzicală pentru care venise. Am apărut şi eu acolo, ne-am strâns mâna şi după ce au cântat toţi cei chemaţi, zic, „Vrei să-ţi cânt şi eu ceva?” „Ştii să cânţi?”. „Sigur că da”. De la primul cântec şi-a dat seama că sunt solistă de profesie şi după ce am glumit despre minciuna cu creaţia mea de modă, m-a angajat să plec şi eu în Italia, unde nu fusesem niciodată.

Locaţia era un cazino cu jocuri de noroc şi cu program artistic seara, un cazino municipal, lângă Mont Blanc, în Valle D’Aosta, în localitatea Saint Vincent. Contractul s-a semnat pentru luna decembrie, cu durata de o lună cu posibilitate de prelungire“, mai spune Corina Chiriac.