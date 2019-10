Concurenții Asia Express pornesc vineri în marea aventură

Emisiunea va fi prezentată tot de Gina Pistol care, de data aceasta, îl va avea drept co-prezentator pe nimeni altul decât Oase, unul din câștigătorii sezonului 2.

„Am emoții la fel de mari ca atunci când eram concurent. Ba nu, acum sunt de fapt mult mai mari. Atunci am plecat de acasă cu gândul să mă distrez orice s-ar întâmpla, acum simt cum îmi apasă ceva pe umeri… cred că presiunea. Postura asta e nouă pentru mine, vine la pachet cu o super responsabilitate, dar mie mi-a plăcut atât de mult experiența Asia Express, m-am bucurat așa tare să văd locurile prin care am fost, încât acum voi fi ghidul celor de acasă. Le-am pregătit o călătorie prin cele mai spectaculoase locuri din Filipine și Taiwan, la pachet cu tot felul de povești despre aceste locuri”, a povestit Oase.

Cele nouă perechi care pleacă în aventura vieții lor sunt formate din Chef Sorin Bontea și Răzvan Fodor, Speak și iubita lui, Ștefania, Nico și fiica ei, Alexandra, Adda și soțul ei, Cătălin, Ristei și fratele lui, Dan, Maria Buză și Lia Bugnar, Alina Ceușan și Carmen Grebenișan, Alex Abagiu și prietenul lui cel mai bun, Radu, Alex Velea și Mario Fresh.

Aceștia vor avea la dispoziție un singur dolar pe zi, vor trebui să își găsească singuri cazare și transport și, pe lângă asta, vor fi constant nevoiți să îndeplinească tot felul de misiuni pentru a putea avansa în cursă.

„Am urmărit show-ul anul trecut și m-a prins foarte tare competiția. Când am primit propunerea de a fi concurent, în prima fază am fost destul de reticent, e în mod clar o experiență solicitantă și deloc ușoară. Am aflat apoi traseul… Filipine este o destinație foarte dragă mie, am fost acolo ca turist și sunt curios să o descopăr și din perspectiva concurentului Asia Express. În plus, am o vârstă, e posibil ca asta să fie ultima mea călătorie ca backpacker, pentru că apoi o să rămân numai la troler ☺. Cu Sorin Bontea mă cunosc încă de la începuturile lui în televiziune și de atunci s-a legat o prietenie între noi. El e zodia Pești, eu Rac, suntem compatibili și din punctul ăsta de vedere. Ne-am găsit deja și un nume: “Reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă”. Sunt reactoarele alea lăsate în conservare de prin 1992. Eu zic că ni se potrivește numele”, a declarat Răzvan Fodor înainte de a pleca spre Asia.

„Pentru noi Asia Express e una din cele mai mari provocări pe care le vom trăi în cuplu. O să ne arate care sunt limitele noastre și cât de puternici suntem. Ne bucurăm mult că mergem împreună. Noi nu ne putem dezlipi unul de celălalt nicio secundă, pentru că ne iubim foarte mult și simțim că suntem suflete-pereche. Abia așteptăm să trăim la maximum fiecare clipă! Să ne bucurăm, să râdem, să ne distrăm, să ne enervăm și poate chiar să plângem dar să rămânem cu cele mai tari amintiri!”, a spus și Adda.

Asia Express, cel mai urmărit reality show din România, revine cu un nou sezon la Antena 1, cel mai probabil în primăvara 2020. Cursa celor 9 perechi de vedete se va desfășura de această dată în Filipine și Taiwan.

Sursă foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro