Cerys Nelmes, o artistă de stand-up comedy din Bristol, susține că a ieșit dintr-un magazin Zara din Turcia fără să plătească și, deși s-a întors și și-a recunoscut greșeala, a fost arestată.

Cerys Nelmes, arestată în Turcia

O comediană britanică riscă până la trei ani de închisoare după ce a ieșit dintr-un magazin Zara din Turcia fără să plătească, în ciuda faptului că s-a întors să-și ceară scuze când și-a dat seama de greșeală.

Cerys Nelmes, o comediană de stand-up din Cotswolds, care face furori ca una dintre cele mai bune artiste TV, lucrând pentru Gordon Ramsey, BT Sport, ITV și Channel 4, a declarat că a fost o greșeală și a susținut că a plecat din magazin cu hainele, înainte să-și dea seama că nu trecuse pe la casa de marcat, pe 22 iulie.

După ce s-a întors la magazin pentru a returna articolele și s-a oferit să plătească, Nelmes spune că a fost reținută, încuiată într-o cameră ore în șir fără explicații și, în cele din urmă, arestată pentru furt din magazine. Ea a spus că a fost dusă la o secție de poliție, presată să semneze documente într-o limbă pe care nu o putea citi și ținută într-o celulă timp de 24 de ore, fără mâncare, apă sau toaletă.

„Mi s-a spus că nu mă înțeleg”, a spus Nelmes, citată de The Mirror.

A doua zi, a fost adusă în fața unui judecător care a eliberat-o, dar i-a interzis să părăsească țara. Acum, ea riscă o posibilă pedeapsă de trei ani, pe măsură ce procesul continuă.

Comediana, blocată în Turcia

Nelmes spune că este blocată în Turcia, fără să își permită cazare, lipsind de la joburile sale, lucru care o pune în pericol de a-și pierde casa din Marea Britanie, în care locuiește cu fiul ei.

„Sunt bine și am fost luată în grija unei familii turcești care mi-a dat mâncare și un pat. Nu merit toate cuvintele frumoase din partea oamenilor, dar sunt foarte recunoscătoare”, a afirmat ea.

Povestind ce s-a întâmplat, ea a spus că plecase din magazin cu mai multe articole de îmbrăcăminte înainte să-și dea seama de greșeală. Deși s-a întors la magazin, susținând că returnase articolele și că voia să plătească, Cerys Nelmes a fost arestată pentru furt din magazine.

Cum a ajuns Cerys Nelmes în spatele gratiilor

Comediana britanică a explicat ncidentul într-o postare pe rețelele de socializare, spunând: „Marți am părăsit un magazin Zara din Istanbul fără să plătesc pentru articole”.

„M-am întors imediat și am înmânat articolele personalului. Mi s-a cerut să plătesc și am spus că o voi face, iar managerul a acceptat. Pe scurt, am fost dusă într-o cameră încuiată, unde, ore mai târziu, după ce nu am primit nicio comunicare din partea nimănui, am fost luată de poliție și ținută într-o secție de poliție, unde mi s-a cerut să semnez lucruri pe care nu le puteam citi”, a continuat ea.

Femeia a fost arestată timp de 24 de ore, timp în care nu a primit nici apă, nici mâncare.

„Am fost băgat într-o celulă timp de 24 de ore, fără mâncare și fără toaletă. Când am cerut apă, mi s-a spus că nu mă înțeleg. Am fost încătușată și dusă pentru amprente și fotografii la ora 3 dimineața. Am fost încătușată și dusă în instanță a doua zi și băgată într-o celulă. Am apărut în fața judecătorului și un traducător mi-a spus că am fost eliberată, dar nu pot părăsi Turcia pentru o perioadă nedeterminată. Mi-a spus că am fost norocoasă că nu am fost închisă, dar în prezent risc până la trei ani. Trebuie să mă prezint la o secție de poliție locală în fiecare luni”, a povestit Cerys Nelmes în mediul online.

Acum, aceasta este ajutată de câțiva prieteni din Turcia să traducă documentele pentru a se putea apăra și reveni acasă, în Marea Britanie.

„Sunt norocoasă că am prieteni buni în Turcia care au grijă de mine și încearcă să traducă documentele. Nu am bani, nu am venituri de acasă și rămân fără medicamente importante. Îmi voi pierde casa pe care o împart cu fiul meu și mijloacele de trai. Nu caut compasiune. Am făcut o greșeală pe care am încercat să o repar imediat. Mi-e jenă pentru prietenii mei, pentru familia mea și am îmbolnăvit-o pe mama mea de 78 de ani. Nu mă voi ierta niciodată pentru ceea ce am făcut”, a mai scris ea.

„Cred că am făcut-o din cauza unor probleme medicale de sănătate mintală, dar, în cele din urmă, nu există nicio scuză”, și-a încheiat Cerys postarea.

Britanica a cerut sprijin public întrucât situația în care se află o împiedică să își câștige traiul. Ambasada Marii Britanii a declarat într-un scurt comunicat că își oferă sprijinul.

