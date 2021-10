Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău s-au separat în vara anului 2019. În prezent, fostul cuplu luptă în instanță pentru obținerea custodiei fiilor lor, Gabriel și Nicholas. Următoarea înfățișare din proces va avea loc pe 4 noiembrie. Gabi formează de la începutul anului 2021 un cuplu cu Bianca Drăgușanu.

Claudia Pătrășcanu, despre relația dintre Gabi Bădălău și Bianca Drăgușanu: „. Pentru mine este foarte important să…”

În mai puțin de un an de relație, perechea s-a despărțit și împăcat în repetate rânduri. În ciuda numeroaselor despărțiri, legătura dintre Gabi și Bianca pare să devină din ce în ce mai sudată. În tot acest timp, Claudia și Bianca au făcut declarații dure una la adresa celeilalte.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 8)

Cel mai recent, Claudia a declarat: „Nu prea mai am nimic de comentat în privința aceasta. Pentru mine este foarte important să finalizăm acest proces cât mai repede și să rămânem în relații bazate pe respect, de dragul copiilor”. Potrivit Spynews, mama lui Gabi Bădălău ar fi împotriva relației dintre fiul ei și Bianca.

Întrebată dacă „a făcut o coaliție cu fosta soacră”, solista a completat: „Sunt speculații, nimic altceva. Nu am vreun plan, eu am zis tot ce vreau în momentul de față. Nu am făcut coaliție. Nu vreau să mai discut despre asta. Subiectul ăsta e închis pentru mine”.

Recent, avocata care-l reprezenta pe Gabi Bădălău în procesul stabilirii custodiei fiilor lui a fost reținută pentru 30 de zile. Crina Stoianovici este acuzată că ar fi comis mai multe ilegalități, printre care proxenetism, cămătărie, trafic de influență și spălarea unor monede.

Despre acest lucru, Gabi Bădălău a declarat pentru Spynews că nu are nicio legătură cu avocata reținută, că are cine să-l reprezinte la înfățișarea de pe 4 noiembrie și că această reținere nu-l privește”.

Articolul continuă după recomandări

Citește și:

Claudia Pătrășcanu iubește din nou după divorțul de Gabi Bădălău?

Care crede Claudia Pătrășcanu că sunt defectele Biancăi Drăgușanu

Ce mesaje i-a trimis Claudia Pătrășcanu Biancăi Drăgușanu și de ce?

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău au petrecut de curând un weekend la Milano, unde, potrivit Playtech, afaceristul a răsfățat modelul cu daruri în valoare de 20.000 de euro. Deși Bianca a insistat că nu-și dorește cadouri, Gabi a ținut să-i ofere tot ceea ce și-a dorit în timpul unei sesiuni de shopping.

„Știu că au cheltuit 20 de mii de euro într-un weekend. Când e vorba de ea, el nu se uită la bani. Bianca îi spune că nu mai vrea genți Chanel sau alte lucruri, că e de ajuns să fie împreună, dar el insistă să o îngroape în cadouri”, au declarat surse apropiate perechii, pentru Playtech.

De curând, Gabi a plecat într-o vacanță în Dubai, alături de părinții și de fiii lui, vacanță în care Bianca nu l-a putut însoți. „El și ea își spun «soțul meu, soția mea». Toată lumea știe că ea e «nevasta» lui. Gabi a vrut să fie iertat de Bianca după faza cu blonda, dar și pentru că pleacă atât de mult timp departe de ea. Ar fi vrut să o ia și pe ea în vacanță, însă toate la timpul lor”, au mai precizat aceleași surse.

Luna aceasta, după o discuție în contradictoriu cu Bianca, Gabi a participat la un eveniment alături de o tânără blondă. Afaceristul a dansat toată seara alături de respectiva tânără, în cele din urmă regretând acest lucru, potrivit surselor.

„Eu îl văd pe Gabi un tată extraordinar, un om echilibrat, corect, implicat în tot ce înseamnă familie. Este un tată exemplar, care face multe sacrificii pentru copiii lui. Cred că o să îi și obțină”, spunea Bianca Drăgușanu în iulie 2021.

„În momentul ăsta sunt fericită. Sunt bine, sunt sănătoasă. Cred că ce este mai bun, abia acum urmează. Nu știm ce va fi, [dar] eu mă mai văd îmbrăcată în mireasă, probabil voi avea trei rochii”, a mai adăugat modelul.

Foto: Instagram