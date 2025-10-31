Cine sunt concurenții din echipa Visătorii de la „Desafio: Aventura”. Un gimnast, o cântăreață și un cioban, printre cei care luptă pentru marele premiu

A venit momentul ca publicul să cunoască și echipa Visătorii de la Desafio: Aventura, cei 8 concurenți care închid lista participanților ce vor lua parte la show-ul care le poate schimba radical viața. Miza este uriașă: doar unul dintre cei 24 de concurenți din cele trei echipe – Norocoșii, Luptătorii și Visătorii – va pleca acasă cu premiul de până la 150.000 de Euro.

Cine sunt concurenții din echipa Visătorii de la Desafio: Aventura”

Filmările pentru „Desafio: Aventura” vor avea loc, în curând, în Thailanda, într-un peisaj spectaculos unde cultura locală, tradițiile și competiția între echipe se vor împleti perfect. Spiritul de echipă, curajul și puterea mentală vor fi puse la încercare în fiecare zi.

Între timp, Pro TV a anunțat cine sunt ultimii 8 concurenți care vor intra în lupta pentru marele premiu de 150.000 de euro.

Rafael Szabo

Gimnast de performanță, face sport de la 5 ani. Tatăl lui l-a îndrumat spre gimnastică, iar antrenorul i-a devenit ca un părinte. Visează să devină campion olimpic și să demonstreze că forța interioară poate învinge orice.

„Mama este motivația mea, o simt în sufletul meu și simt că pot să merg mai departe în orice context”, a afirmat Rafael înainte de a pleca în Thailanda.

Valentin Tănase

Cel mai rapid om din România – a atins viteza de 45 km/h, deși recordul nu i-a fost omologat din cauza vântului. A avut o copilărie grea, cu lipsuri și prejudecăți, dar și o mamă care i-a fost stâlpul de rezistență. Adesea discriminat, tânărul a transformat totul în motivație și își dorește să dovedească faptul că ambiția nu are culoare. Visează să devină antrenor și să-i cumpere mamei sale o casă.

„Toată viața mea m-am antrenat pentru această emisiune. Dacă voi câștiga, îi voi cumpăra un apartament mamei mele, o să-mi fac o asociație sportivă unde voi aduce toți copiii care cred că nu au nicio speranță în viață să facă sport și să se ridice prin sport”, a afirmat concurentul.

Andreea Boldeanu

Însoțitor de zbor și actriță, absolventă de facultate și Master. Perfecționistă, dar visătoare, a venit la Desafio: Aventura ca să-și depășească fricile și să iasă din zona de confort. Are o fire sensibilă, dar o determinare uriașă. Crede în echipa ei și spune că „Visătorii” pot ajunge departe dacă își unesc forțele.

„Am fobie de păsări, o să evit contactul cu ele cu orice preț, însă dacă trebuie neapărat să fie o pasăre lângă mine, îmi voi imagina că e un ursuleț sau ceva drăguț”, a mărturisit Andreea.

Aurora Ghinoiu

Cântăreață și compozitoare, Aurora a adus muzica în competiția sportivă. Cântă de la 5 ani, iar muzica i-a fost mereu terapie. Are o legătură profundă cu tatăl ei, plecat la muncă în străinătate, și vrea să-l facă mândru. Calmă, echilibrată și mereu cu zâmbetul pe buze, Aurora promite să dea tonul unei energii pozitive în echipă.

„Motivul pentru care eu particip la emisiunea asta este ca să dobândesc acea reziliență și ca tata să mă vadă și să se liniștească că am ajuns pe drumul cel bun”, a declarat concurenta.

Vasile Lucian

Supranumit „Leopardu’”, e carismatic, energic și plin de povești. A jucat fotbal în Italia, inclusiv la AC Milan, dar viața l-a dus pe alte drumuri. E foarte atașat de familie și își dorește ca prin participarea la show să le poată cumpăra părinților o casă.

“Sunt cel mai pozitiv om și asta o să mă ajute pe parcurs și o să trec orice obstacol”, este de părere el.

Cristina Aiello

Fostă jucătoare de tenis de performanță, acum pasionată de padel, Cristina e o competitoare înnăscută. A învățat din sport disciplina, dar și cum să gestioneze eșecul. Curajoasă, ambițioasă și pozitivă, se simte ca acasă în echipa Visătorilor. Spune că Desafio o va ajuta să evolueze, dar fără să-și piardă autenticitatea.

„Nu îmi plac deloc păianjenii, nu e o fobie, dar o să țip și voi merge mai departe”, a precizat Cristina.

Nadin Gherman

Cioban autentic, Nadin e dovada vie că visătorii pot veni și din vârful muntelui. A avut peste 200 de capre și e mândru de viața simplă și curată pe care o duce. Pe TikTok e cunoscut pentru umorul său, dar aici vine să arate că are și seriozitate, rezistență și forță.

„Jungla o să fie ca stâna – doar că mai caldă”, a spus amuzat concurentul.

Nicoleta Mirea

Cunoscută drept „Celine Dion de România”, Nicoleta e o femeie care inspiră. Are peste 50 de ani, dar energie cât pentru o generație întreagă. A făcut atletism, e antrenor și consultant în nutriție, iar pentru ea mișcarea e un mod de viață. Spune că Desafio e dovada că niciodată nu e prea târziu să-ți urmezi visul.

„Pentru mine e o mare provocare, mă va valida cu siguranță; vreau să arăt tuturor femeilor din România care au peste 50 de ani că se poate, că poți să fii și la 50 de ani frumoasă, în formă și să faci performanță”, a afirmat ea.

„Desafio: Aventura” este cel mai nou reality show de aventură al PRO TV – o competiție intensă între trei echipe formate din oameni cu povești extraordinare: Norocoșii, Luptătorii și Visătorii. În peisajul spectaculos al Thailandei, concurenții vor trece prin probe dificile care le vor testa forța, curajul și strategia. Doar unul va reuși să învingă și să câștige marele premiu de până la 150.000 de Euro.

