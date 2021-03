Cine se ascunde în spatele numelui Mateia, cea care a lansat piesa „Magic World”

După ce anul trecut a lansat un cover după „Santa Baby”, anul acesta a revenit cu piesă „Magic World”. Acesta e interpretat de Mateia care în realitate se numește Elena Matei și lucrează cu succes în modeling în Statele Unite ale Americii.

Tânăra a terminat școala de muzică și cântă de când se știe, însă în ultimii anii modeling-ul îi ocupă tot timpul. În trecut, prin 2014, a mai colaborat cu Akcent alias Adrian Sînă. Piesa la care au colaborat se numea „Faina”, dar la acea vreme folosea un alt pseudonim și se numea Liv. Cât despre alte colaborări, este deschisă la propuneri. „Apreciez foarte mulți artiști atât din România, cât și de afară și mi-ar plăcea să lucrez cu Selena Gomez sau Rita Ora”, a mai povestit ea. În timpul pandemiei s-a întors la muzică și a lansat un cover după piesa „Santa Baby”, iar anul acesta a filmat un videoclip pentru „Magic World”. „Melodia a fost compusă de mine și este o piesă de dragoste care îți dă senzația aceea de fluturi în stomac. O iubire pură. Videoclipul a fost regizat de cei de la Gun Music”, a povestit tânăra care este fericită că și-a reînceput activitățile, atât în muzică, dar și în modelling. „Atunci când suntem îndrăgostiți totul este Magic. Vreau ca în lumea mea perfectă să fiu fericită și sănătoasă (familia mea, prietenii mei) și să știu că nu mai există pandemii”, spune tânăra solistă.

A lucrat cu nume mari din modă

Model de succes peste hotare, Elena a lucrat alături de multe nume mari și a întâlnit multe vedete. „Cunosc atât modele, dar și celebrități precum Elsa Hosk, Romee Strijd, Adriana Lima, Sara Sampaio, Cindy Crawford, Barbara Palvin & Dylan Sprouse etc.”, ne-a povestit ea. În plus, a făcut parte din multe campanii, însă printre preferatele ei s-au numărat „Beach Bunny Resort 2020 Campaign și „Raw Spirit Perfumes” unde a lucrat cu celebrul fotograf Victoria’s Secret – Russel James. A avut onoarea să facă parte și din Angels Book (Victoria Secret), alături de Gigi Hadid, Adriana Lima, Kendal Jenner etc. De asemenea, a apărut pe copertele multor publicații de modă renumite precum Harper’s Bazaar, Marie Claire, Vogue, Ocean Drive, Elle, L’Officiel, Numero, Glamour etc. În acest moment, tânăra se află la New York unde are noi proiecte.

Credit foto: Russel Jame

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro