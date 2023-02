Cine este soțul milionar al artistei Irina Nicolae, fostă componentă A.S.I.A. Sunt căsătoriți de 7 ani și au împreună o fetiță

Irina Nicolae, fosta componentă a trupei A.S.I.A, este căsătorită din anul 2015 cu Marius Vizer, cu care are și o fetiță, în vârstă de 5 ani.

Irina și Marius formează un cuplu din anul 2002, iar diferența de vârstă dintre ei nu a reprezentat niciodată un impediment pentru dragostea lor.

Cine este soțul milionar al Irinei Nicolae, fostă membră a trupei A.S.I.A

Între Irina Nicolae (44 ani) și Marius Vizer (64 ani) există o diferență de vârstă de 20 de ani. Dar acest lucru nu a contat pentru cei doi, care s-au îndrăgostit în urmă cu 21 de ani și formează în continuare un cuplu stabil și fericit.

Marius Vizer are o situație materială foarte bună, acesta fiind președintele Federației Internaționale de Judo, la Budapesta, poziție pe care o ocupă din anul 2007.

În 2015, Irina și Marius s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii superbe la Budapesta, unde s-au și mutat pentru a-și trăi liniștiți viețile. La nunta lor au participat mai multe nume celebre, precum Al Bano, Nadia Comăneci, Ion Țiriac, Ilie Năstase și Valentina Pelinel, o bună prietenă de-a fostei cântărețe.

În 2018, ei au devenit părinții unei fetițe pe care au numit-o Scarlett Maria. Irina Nicolae a povestit că a ales numele Scarlett pentru fiica sa după personajul Scarlett O’Hara, din pelicula „Pe aripile vântului”, notează Pro Sport. Al doilea prenume, Maria, a precizat că vine de la Fecioara Maria, căreia i s-a rugat pentru a avea o fetiță.

Irina Nicolae, despre scandalul privind relansarea trupei A.S.I.A

La scurt timp după ce s-a anunțat că trupa A.S.I.A se reunește și va concerta la Sala Palatului, Irina a afirmat că va nu va face parte din noua trupă, întrucât nu a fost invitată. De atunci, Sorana a lansat un atac asupra fostei sale colege de trupă.

Acum, Irina Nicolae a acceptat invitația lui Teo Trandafir și a povestit în cadrul emisiunii de la Kanal D cum a izbucnit acest scandal.

Irina a făcut parte din trupa A.S.I.A încă de la începuturile sale, însă la un moment dat a decis să se retragă pentru a se dedica vieții familiale. Atunci, ea a fost înlocuită cu Ianna Novac, cea care va face parte și din noua formulă a trupei care se reunește anul acesta.

La începutul lunii martie, A.S.I.A va susține un concert la Sala Palatului, dar fără Irina Nicolae, care nu a fost invitată. Totuși, ea spune că își susține fostele colege și chiar și-a cumpărat un bilet pentru a le susține din public.

„N-am mai venit de foarte multă vreme. Eu sunt un om discret cu viața mea privată după ce am decis să plec din formația care m-a consacrat. Am dat prioritate vieții personale, este un lucru știut, am dat o declarație de presă la momentul respectiv, ăsta a fost motivul pentru care eu am plecat din trupa ASIA. Sunt cu același om de atunci, care între timp mi-a devenit și soț. Avem împreună cel mai minunat și cel mai prețios dar pe care mi-l putea face Dumnezeu și soțul meu, fetița noastră, Scarlett Maria”, a povestit Irina Nicolae în emisiunea lui Teo Trandafir.

„Nici nu știam despre ce concert este vorba”

Irina a povestit că ea nu a știut că fostele ei colege intenționează să refacă ASIA. Și că a aflat din presă că acestea urmează să susțină un concert de revenire.

„Am aflat prin intermediul colegilor tăi din presă care m-au contactat și m-au întrebat dacă vin la concert. Nici nu știam despre ce concert este vorba. Le-am zis sincer că nu am fost invitată, eu nici nu fusesem contactată, deci era firesc să le spun oamenilor adevărul. Apoi m-a sunat altcineva din presă care mi-a zis că există o declarație a mea, pardon, a domnul Adrian Ordean, care declara că eu îmi anunțam publicul cu regret că nu pot să fiu parte din acest eveniment. De aceea s-ar fi ajuns la această formulă, că eu sunt ocupată cu viața mea, că am un copil, că nu mai locuiesc în România”, a explicat Irina Nicolae.

„I-am spus că mi s-a părut dezamăgitor să mi se pună niște cuvinte în gură și a fost singura declarație și singura poziție pe care eu am luat-o. Le-am spus oamenilor adevărul. De ce nu sunt pe scenă să îi onorez pe oameni pentru cariera pe care am avut-o împreună cu fetele pentru că am primit o grămadă de mesaje”, a mai spus fosta membră a trupei ASIA.

Irina Nicolae nu știe de unde a pornit conflictul cu Sorana

Irina a ținut să precizeze că nu știe de unde a pornit conflictul cu Sorana, mai ales că nu a făcut nicio declarație care să aducă vreun prejudiciu formației.

„Am zis că nu am avut cum să fiu parte dacă nimeni nu mi-a pus această întrebare. Mie mi s-a părut firesc să le susțin pe fete, pentru că întotdeauna vor fi parte din mine, indiferent în ce formulă este. Eu nu am o problemă cu formula. Eu nici nu înțeleg de unde acest conflict. Am un mare respect pentru domnul Ordean, am și vorbit după aceea, la două zile după poziția mea oficială și după ce mi-am cumpărat un bilet și am zis că o să fiu în sală. (…) Eu nu mă autoinvit nicăieri, eu nu am nevoie de o invitație, să mă duc eu să mă așez pe o scenă, mi s-a părut firesc să spun oamenilor de ce eu nu sunt parte din acest moment”, a precizat Irina Nicolae.

Artista a mărturisit că a fost sunată de Adrian Ordean care i-a zis că el și-ar fi dorit ca ea să facă parte din ASIA.

„Adi Ordean m-a sunat chiar înainte ca ele să aibă conferința de presă și era foarte supărat și foarte dezamăgit, mi-a spus că îi pare foarte rău și că își cere scuze și că el m-a dorit în această formulă, dar așa a fost să fie. Probabil că ele au presupus că nu pot să vin, dar iată-mă aici”, a mai spus soția lui Marius Vizer.

„Ok. Ele se relansează, e foarte bine! Nu am nicio problemă cu asta, întotdeauna le voi susține, întotdeauna voi fi parte din grupul ăsta. D-asta am și ales să fiu de partea publicului. Ele se reunesc acum în această formulă”, a mai spus Irina Nicolae.

Sursă foto: Facebook, Instagram