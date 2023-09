Cine este Jyoti Amge, cea mai scundă femeie din lume. Măsoară 62,8 centimetri și a uimit jurații Chefi la Cuțite

Cea mai scundă femeie din lume, Jyoti Amge, a fost invitată în platoul emisiunii „Chefi la Cuțite”, unde și-a spus povestea de viață. Jurații show-ului culinar au rămas fără cuvinte în momentul în care au văzut-o.

Jyoti, care este originară din India, are 29 de ani, măsoară 62.8 centimetri și cântărește 5 kilograme. Tânăra deține recordul mondial pentru cea mai scundă femeie din lume, cele mai mici tălpi și cele mai mici palme din lume.

Jurații Chefi la Cuțite, șocați de apariția lui Jyoti

Femeia a gătit alături de sora ei, mărturisind că este pentru prima dată când face acest lucru. Iar chefii nu doar că au apreciat preparatul lor și le-au dat trei cuțite, dar le-au oferit și cuțitul de argint, pe care îl primesc invitații de seamă ai emisiunii.

Însă, înainte de a afla povestea de viață a celei mai scunde femei din lume, chef Cătălin Scărlătescu, chef Florin Dumirescu și chef Sorin Bontea au rămas uimiți atunci când aceasta a intrat în platou.

„Sunt șocat! Sunt șocat efectiv”, a spus Dumitrescu.

„Nu-mi vine să cred! O creatură așa micuță! E micuță rău”, a spus și Scărlătescu.

Cine este Jyoti Amge

„Mă cheamă Jyoti Amge. Am 29 de ani, măsor 62,8 centimetri și cântăresc 5 kilograme”, a spus femeia.

Jyoti a povestit cum, din cauza lipsei hormonilor de creștere, a rămas atât de mică. Aceasta s-a oprit din creștere pe când avea doar 3 luni, iar medicii și familia au decis să nu îi dea hormonii din cauza riscurilor.

„Sunt din Nagpur, Marahashtra, India. Am terminat studiile universitare de master. Am diplomă de master în literatură engleză. Am intrat în Cartea Recordurilor pentru că sunt cea mai scundă femeie din lume, am cele mai mici tălpi și cele mai mici palme. În ultimii 12 ani, nimeni nu mi-a doborât recordurile pe care le dețin. Toate aceste recorduri sunt o realizare pentru mine și mă fac să mă simt mândră”, a afirmat Jyoti Amge.

„De când am devenit celebră am călătorit în atât de multe locuri încât nici nu mi le mai aduc aminte pe toate. Am fost în Japonia, Italia, America, Turcia, Kuweit, China, România, Argentina și restul le-am uitat. În România îmi place mult, sunt pentr a doua oară aici. E o țară diferită de India, dar îmi place mult! Am o familie numeroasă. Am trei surori, un frate, mama și tata. Eu sunt cea mai mică dintre toți frații. Verișorul meu are 2 ani, dar e deja mai înalt decât mine”, le-a povestit cea mai scundă femeie din lume celor trei chefi.

Jyoti, dezvăluiri despre copilărie

Sora celei mai scunde femei din lume a povestit în platoul Chefi la Cuțite că aceasta avea o înălțime normală la naștere, însă totul a început să se schimbe la vârsta de 3 luni.

„Comparativ cu toți copiii de vârsta mea, nu mă dezvoltam într-un ritm normal”, a afirmat Jyoti Amge.

„Șapte ani mai târziu, medici din America și Anglia au făcut cercetări și au descoperit că are deficit de hormon de creștere”, a precizat sora ei.

„Deficitul hormonului de creștere a dus la stoparea dezvoltării mele fizice. Părinții mei i-au întrebat pe medici dacă există tratament pentru așa ceva, dacă îmi pot da hormoni de creștere. Însă medicii au spus că este riscantă administrarea hormonilor deoarece există posibilitatea ca doar anumite părți ale corpului să se dezvolte, iar altele nu. Familia și medicii au decis să nu mi se administreze hormoni de creștere. Cu excepția înălțimii, nu am alte probleme de sănătate. Răcesc exact ca un om normal, nimic diferit”, a povestit cea mai scundă femeie din lume.

În ceea ce privește copilăria ei, Jyoti sune că a fost diferită de cea a celorlalți copii, nu doar din cauza înălțimii, ci și a fragilității ei.

„Copilăria mea a fost foarte diferită pentru că eram mică de înălțime, dar și pentru că eram foarte fragilă. Pentru că am fost și sunt foarte fragilă, familia mea a avut grijă de mine. Orice căzătură, chiar și cea mai ușoară, poate fi extrem de periculoasă pentru mine. Acasă, în camera mea, am tot confortul. Canapeaua și patul sunt făcute pe măsura mea. Folosesc și obiecte de dimensiuni normale, dar am adaptat la mărimea mea multe dintre obiectele casnice. Dar în tot ceea ce fac, am familia alături”, a afirmat ea.

