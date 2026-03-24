Ioana Stan a stârnit curiozitatea românilor, după ce s-a căsătorit cu fotbalistul Radu Drăgușin, fundaș al echipei naționale a României și jucător la Tottenham. Discretă, elegantă și extrem de ambițioasă, tânăra atrage atenția nu doar prin relația cu celebrul sportiv, ci și prin parcursul său personal.

Cine este Ioana Stan, soția lui Radu Drăgușin de la echipa națională de fotbal a României

Ioana Stan are 24 de ani și provine dintr-o familie înstărită, cu afaceri în domeniul imobiliar. Radu Drăgușin și partenera sa formează un cuplu de aproximativ șase ani, relația lor începând încă din perioada pandemiei de coronavirus, potrivit GSP.ro.

Potrivit informațiilor apărute în presă, Ioana este fiica unui cunoscut om de afaceri și fost viceprimar din Constanța, potrivit Replicaonline.ro. Deși a crescut într-un mediu privilegiat, apropiații spun că tânăra a fost mereu preocupată de educație și dezvoltare personală.

Ioana Stan este studentă la Facultatea de Arhitectură, în cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București, unde se află în ultimii ani de studiu, potrivit Kanal D Romania.

Ioana Stan își conturează un drum promițător în domeniul arhitecturii și designului. Surse apropiate susțin că tânăra este interesată și de modă și antreprenoriat, combinând creativitatea cu spiritul de business moștenit din familie.

Viața personală și relația cu Radu Drăgușin

Ioana Stan și Radu Drăgușin formează un cuplu discret de mai mulți ani. Cei doi s-au susținut reciproc încă de la început, iar Ioana a fost prezentă constant în viața sportivului, inclusiv în momentele-cheie ale carierei sale.

Mutarea la Londra, alături de iubitul ei, după transferul acestuia la Tottenham, i-a oferit noi perspective și oportunități de dezvoltare profesională Ioanei.

În octombrie 2025, fotbalistul a cerut-o în căsătorie, iar în ianuarie 2026 cei doi s-au căsătorit civil la București. Ceremonia a avut loc la Primăria Sectorului 1, în prezența familiei și a apropiaților.

Ioana este descrisă ca fiind o prezență calmă și echilibrată, având un rol important în viața personală și profesională a soțului său.

