Cine este Andrei Voicu, băiatul genial din serialul „Lia”, de la Antena 1. Puștiul a luat castingul și pentru „Clanul”, de la Pro TV / Exclusiv

Cine este Andrei Voicu, băiatul genial care îl interpretează pe Robert Vornicu în serialul Lia, de la Antena 1. Puștiul luase castingul și pentru “Clanul”, serial difuzat la Pro TV, dar a ales să joace în “Lia, soția soțului meu”.

Serialul “Lia, soția soțului meu”, produs de Ruxandra Ion, a avut premiera joi seara, la Antena 1. Pe lângă actori consacrați, dar și tineri care și-au făcut debutul pe micile ecrane este și un băiat genial, care conturează foarte natural personajul Robert Vornicu. În vârstă de 7 ani și 5 luni, puștiul Andrei Voicu dă o notă personală și autentică lui Robi, jucând ca un adevărat profesionist în serialul Lia.

Cine este Andrei Voicu, băiatul genial care îl interpretează pe Robert Vornicu în serialul Lia, de la Antena 1

Unica.ro vă prezintă informații exclusive despre Andrei Voicu, un băiat cu inteligență peste medie, care a trecut cu brio atât castingul desfășurat pentru distribuția serialului “Clanul”, de la Pro TV, dar și al serialului “Lia, soția soțului meu”, de la Antena 1. Mama lui Andrei, Simona Șaiu Voicu, ne-a spus de ce a optat pentru această variantă.

“Lia, soția soțului meu”, noul serial de ficțiune produs de Ruxandra Ion este o adaptare liberă după drama turcească Asla Vazgeçmem / Never let go, fiind semnată de Radu Grigore, Bianca Mina şi Ruxandra Ion. Acesta aduce în prim plan o poveste de iubire unică, dar încercată de trădări şi minciuni. Serialul este difuzat în fiecare joi, de la 20.30, la Antena 1.

Citește și: Secretele din culisele serialului „Lia, soția soțului meu”. Premiera are loc, joi, la Antena 1

Simona Șaiu Voicu: “Din clasa pregătitoare, Andrei face actorie la clubul școlii”

Robert Vornicu, personajul pus în scenă de micul actor Andrei este fiul lui Petru (Ştefan Floroaica) şi Alice (Ioana Blaj).

„Îmi place personajul meu pentru că este curajos şi vorbăreţ, la fel ca mine”, a spus el. Andrei îi calcă deja pe urme mamei sale, Simona Șaiu Voicu, care a fost studenta lui Dem Rădulescu.

“Sunt în branșă, m-am lăsat de mult, am terminat UNATC la clasa lui Dem Rădulescu în 2002, între timp fac spectacole de Teatru pentru copii, avem o firmă – Compania de Teatru Interactiv și pe Andrei l-am adus, pentru că are o inteligență peste medie și se plictisea și am zis să îi dăm cât mai multe oportunități să fie văzut: șah, înot și am ajuns întâmplător ca să zic așa. A văzut multe spectacole de teatru pentru copii, din clasa pregătitoare face actorie la clubul școlii, dar nu era foarte pasionat. După care l-am dus la un casting în care trebuia să ia o figurație la UNATC și a luat un rol principal, l-am adus aici, eu nu am crezut că o să ia rolul”, a declarat mama lui Andrei Vornicu, în exclusivitate pentru Unica.ro.

Andrei Voicu, puștiul din serialul Lia, de la Antena 1

Andrei Voicu, din serialul Lia, a trecut castingul și pentru “Clanul” de la Pro TV

Dezinvolt și sigur pe el, puștiul cucerise și specialiștii din echipa de casting pentru serialul “Clanul”, unde ar fi putut să își etaleze calitățile actoricești. Tot în aceeași perioadă, au avut loc și probele pentru serialul “Lia, soția soțului meu”, unde Andrei Voicu s-a prezentat și a impresionat echipa. Practic, a avut în mânecă doi ași și a trebuit să aleagă un singur proiect. Mama lui a fost cea care a ales rolul, care îl pune mai bine în valoare pe copil.

“Băiețelul nu este la primul rol, dar este cel mai important, de anvergură, durată, potențial, actori profesioniști cu care joacă. A mai luat un casting la Clanul, dar am ales să fim aici pentru notorietatea doamnei producător Ruxandra Ion, pentru faptul că este un rol de durată, dincolo nu era atât de mare durata, pentru că personajul apărea o dată sau de două ori și am zis ca să înțeleagă un copil dintr-o experiență ceva, trebuie să înțeleagă a la longue. Mai știam o parte din echipă și actori care mie îmi plac foarte mult, deci cumva subiectiv am ales”, a declarat, în exclusivitate pentru Unica.ro, Simona Șaiu Voicu.

Citește și: Carmen Ionescu, dezvăluiri din culisele serialului „Lia”, de la Antena 1: „Personajul meu este diametral opus de cel din Adela” / Exclusiv

Andrei Voicu este independent pe platourile de filmare ale serialului Lia

Deși are doar 7 ani și 5 luni, Andrei Voicu se comportă ca un adevărat profesionist pe platourile de filmare și nu e genul de copil care vrea să își știe părinții în apropiere și să se consulte cu ei la orice pas.

“Nu vin cu el la filmări. Și eu și soțul meu suntem pe principiul că un copil trebuie să învețe de mic să se descurce singur. În afară de asta, eu fiind actriță și cunoscând ceea ce a lucrat doamna Ruxandra Ion și echipa dânsei am spus că acești oameni sunt niște oameni maturi, nu are ce să i se întâmple, adică îl trimit într-un loc de unde are ce învăța, a acumulat foarte multe cunoștințe, viața lui s-a schimbat în bine”, a mai spus, pentru Unica.ro, mama lui Andrei Voicu.

Andrei Voicu, interpretul lui Robert Vornicu în serialul Lia, este lăudat de oamenii din echipă pentru receptivitate și stil de lucru.

“Se zice că este foarte greu de lucrat cu copiii pe set şi când am început căutarea pentru rolul Robi, aveam emoţii… dar Andrei a depăşit orice aşteptări… pot spune că este la egal cu ceilalţi actori. Înţelege foarte bine indicaţiile şi livrează mereu ceea ce ne dorim… este suprinzător cât de bine înţelege ce are de jucat şi cât de pregătit vine la filmare. Pentru mine nu este doar un copil talentat, ci un actor adevărat!”, a dezvăluit scenaristul Radu Grigore.

Sursa Foto: PR