Tudor Chirilă, revoltat că se fumează în instituțiile publice! A surprins o angajată de la Teatrul de Comedie cu țigara și a luat atitudine

Tudor Chirilă e revoltat și îi pune la zid pe cei care fumează în spațiile publice. Artistul e nemulțumit că legea care stipulează asta, și care a fost adoptată de Parlament, nu e respectată. Tudor Chirilă dă ca exemplu chiar o angajată de la Teatrul de Comedie, care l-a sfidat cu țigara în mână, iar asta chiar pe holurile instituției unde el activează. Solistul s-a gândit chiar să cheme Poliția.

Juratul de la Vocea României trage un semnal de alarmă, pentru că acest caz nu este unul singular. El vorbește de politicieni și medici care au dat legea uitării, chiar dacă atentează la sănătatea celorlalți.

Tudor Chirilă a luat la rost o angajată de la Teatrul de Comedie care fuma

“Teatrul de Comedie este o instituție publică. Așa trebuie să înceapă postarea mea. În instituțiile publice nu se fumează. E o lege. Lege. Adoptată în Parlament.

Astăzi, după repetiție (Căsătoria de Gogol, regia Andrei și Andreea Grosu), a trebuit să urc la croitorie în clădirea administrativă, acolo unde există și contabilitatea și secretariatul literar, programare etc. Pe holul dintre birouri așezată confortabil pe o băncuță tapisată, cu scrumiera lângă ea, o angajată a teatrului fuma liniștită. I-am spus că nu mi se pare ok și ea a fost de acord, spunându-mi că știe că e rău pentru sănătate.



I-am repetat că nu e ok pentru că e o lege care interzice fumatul în spațiile publice. Un pic surprinsă (ce vrea și idiotul ăsta) mi-a zis că știe. I-am spus că ar trebui să coboare două etaje mai jos să fumeze afară, cum face toată lumea (oare?). Mi-a spus că e complicat”, mărturisește Tudor Chirilă pe o rețea de socializare.

Tudor Chirilă: „Femeia nu cobora la fumat, pentru că era afectat confortul ei personal”

Artistul are convingerea că drepturile îi sunt îngrădite din cauza unor astfel de persoane, care nu se gândesc la binele celuilalt.

“I-am spus că asta nu e problema mea, că eu sunt nefumător și am dreptul să beneficiez de legea asta. Ideea era că îi era dificil să meargă două etaje mai jos. Acum, dacă eu chemam Poliția eram ăla de căcat, nu-i așa? Pe tot parcusul conversației femeia nici măcar nu s-a obosit să stingă țigara până nu am atenționat-o.

Femeia nu cobora la fumat. Pentru că era afectat confortul ei personal. Pentru că nu contează libertatea celuilalt, important e să nu fie îngrădită a mea. E complicat să chemi poliția pentru așa ceva. Până ajung ăia nici nu mai ai fapta. Dar ar fi trebuit s-o fac, pentru că e clar că nu puteam miza pe bunul simț al femeii. Pentru ea e o chestiune nevinovată și eu am părut un antipatic care se ia de ea degeaba, deși mirosea a fum de pe la etajul 1”, adaugă artistul.

„Orban era prim ministru și de ziua lui fuma la Guvern”

Tudor Chirilă are convingerea că semnalul e dat de sus și că așa am ajuns într-un cerc vicios. El îl dă ca exemplu și pe Orban, care fuma în biroul de la Guvern.

“E foarte tare cum ne plângem că ne fură, că e corupție, că politicienii sunt mafia, dar pe tarlaua noastră mică, suntem și noi mai presus de lege, ca ăia. Dar e normal la noi, nu? Până la urmă Orban era prim-ministru și de ziua lui fuma cu ăia în birouri la Guvern. Semnalul e dat de sus. Dar pe principiul ăsta schimbarea nu poate veni: fură ăla de sus? păi bag și eu două facturi false, ce mare căcat? Fură ăla de sus?



Păi angajez și eu la negru, ce mare căcat și uite așa, politicienii se ocupă cu marea corupție și poporul are grijă de aia mică, pe modelul celor care îl conduc. Și tot așa, cercul vicios se învârte, iar noi stăm pe loc.

Se fumează în instituțiile publice, se fumează în spitalele de copii (știu bine ce spun), pacienții (părinți) prin veceuri, medicii în birouri sau cabinete. E un semnal prost, rău. E un semnal că totul este flexibil, totul e negociabil și mai ales că suntem dispuși la zero autocenzură atunci când vine vorba de privilegii pierdute chiar dacă păstrarea lor e în detrimentul altora iar lecția pe care o predăm este că respectarea unei legi este excepție”, susține Tudor Chirilă.

