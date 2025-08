Cheloo, surprins conducând cu 100 km/h prin București. Internauții condamnă „comportamentul iresponsabil” al artistului

Cheloo a ajuns din nou în atenția publicului, la câteva zile după ce a parcat mașina în curtea Catedralei Mântuirii Neamului. Acum, artistul apare într-un într-un videoclip filmat în cadrul vlogului „25 Years Snowgoons Europe Tour” postat pe YouTube, în timp ce conduce cu peste 100 km/h pe o stradă îngustă din București. Mai mult, există secvențe în care acesta își acoperă ochii cu palmele.

Cheloo, surprins conducând cu 100 km/h prin București

Cheloo, pe numele lui adevărat Cătălin Ștefan Ion, a revenit în atenția publicului, la câteva zile după ce a iscat un adevărat scandal după ce și-a parcat autovehiculul personal în curtea Catedralei Mântuirii Neamului. De data aceasta, artistul apare într-un clip devenit viral, în care conduce iresponsabil, pe străzile din Capitală. Imaginile au fost repostate pe Reddit, stârnind reacții puternice din partea utilizatorilor, care condamnă comportamentul acestuia.

„Merită arestat direct și închis să se mai liniștească”, „E de speriat când te gândești că mulți pot face asta cu șanse mici să fie prinși de un echipaj de poliție”. „Sincer, este un miracol că nu s-a întâlnit cu altă mașină, nu știu cum de este așa pustiu. Poliția nu poate face nimic pe baza clipului?”, „Râdem, glumim, dar cred tot mai tare că e vorba de o urgență psihiatrică. Clipul ăsta, faza de la catedrală (..). Omul pare a fi într-o psihoză, foarte posibil declanșată de droguri”, sunt câteva din mesajele lăsate de internauți după ce au vizionat clipul.

Artistul conduce cu ochii acoperiți

În imagini, Cheloo poate fi văzut cum conduce cu peste 100 km/h, depășind cu mult limita legală dintr-o zonă urbană, în apropiere de treceri de pietoni.

La un moment dat, artistul își pune mâinile la ochi, în timp ce ceilalți pasageri din mașină rând și filmează scena.

Clipul cu pricina, care face parte din vlogul 25 Years Snowgoons Europe Tourvlog #1 w/ Cheloo, Alan, Sega, Ill Bill and more și postat pe YouTube în urmă cu cinci zile, a fost șters între timp de pe YouTube.

Aceste imagini apar la câteva zile după ce Cheloo s-a aflat în centrul unui alt scandal.

După ce și-a parcat mașina în curtea Catedralei Mântuirii Neamului, artistul a fost testat de poliție cu DrugTest, iar rezultatul a fost pozitiv. Însă, rezultatele analizelor de sânge făcute la INML au ieșit mai apoi negative.

Cheloo a afirmat că nu a condus sub influența substanțelor interzise: Nu am condus sub influența alcoolului, nu am condus sub influența substanțelor interzise. Nici nu mai vreau să-mi aduc aminte…”.

Întrebat de ce a făcut scandal, el a răspuns: „M-am dus să schimb niște argint în bani și nu mi-am dat seama că nu am voie să intru în parcarea bisericii cu mașina”.

Cheloo a mai avut în trecut probleme cu drogurile. În anul 2016, el a recunoscut că a consumat canabis încă din 1996, iar în mai 2017 a admis la DIICOT că a făcut trafic de droguri, răspândind substanțele interzise printre prietenii săi. Atunci, ela semnat un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii, primind doi ani de închisoare cu suspendare.

