Celine Dion, incident la un concert din Paris. Vedeta a căzut pe scenă 

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Cântăreața canadiană Celine Dion a căzut pe scenă în timpul unui concert susținut la Paris, dar s-a ridicat rapid și și-a continuat spectacolul. Incidentul a avut loc în timpul interpretării piesei „Dans un autre monde”.
Celine Dion a căzut pe scenă în timpul unui concert
Artista s-a dezechilibrat, iar cauza căderii ar fi putut fi chiar ținuta pe care o purta, pantalonii cântăreței s-ar fi prins de tocul pantofului. Celine Dion s-a ridicat rapid și a continuat să cânte ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.
Revenirea lui Celine Dion pe scenă a fost unul dintre cele mai așteptate evenimente din lumea muzicii. În septembrie 2026, cântăreața a susținut primul său concert complet din ultimii șase ani, deschizând seria de spectacole de la Plenitude Arena din Paris. Programul a inclus 25 de piese, iar spectacolul a durat mai mult de două ore.
În ultimii ani, artista a fost nevoită să își reducă activitatea concertistică din cauza sindromului persoanei rigide, o boală neurologică rară pe care a făcut-o publică în 2022. Seria de concerte „Céline Dion Paris 2026-2027” va continua la Paris până în mai 2027.
Céline Dion și-a anunțat revenirea pe scenă, la patru ani după ce a fost diagnosticată cu o afecțiune incurabilă care i-a afectat vocea și capacitatea de a merge.
Vedeta, cunoscută pentru balade precum „My Heart Will Go On” și „Because You Loved Me”, va susține 10 concerte la Paris La Défense Arena, care are o capacitate de 40.000 de persoane, în septembrie și octombrie.