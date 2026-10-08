Celine Dion, incident la un concert din Paris. Vedeta a căzut pe scenă 

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Cântăreața canadiană Celine Dion a căzut pe scenă în timpul unui concert susținut la Paris, dar s-a ridicat rapid și și-a continuat spectacolul. Incidentul a avut loc în timpul interpretării piesei „Dans un autre monde”.

Celine Dion a căzut pe scenă în timpul unui concert

Artista s-a dezechilibrat, iar cauza căderii ar fi putut fi chiar ținuta pe care o purta, pantalonii cântăreței s-ar fi prins de tocul pantofului. Celine Dion s-a ridicat rapid și a continuat să cânte ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Revenirea lui Celine Dion pe scenă a fost unul dintre cele mai așteptate evenimente din lumea muzicii. În septembrie 2026, cântăreața a susținut primul său concert complet din ultimii șase ani, deschizând seria de spectacole de la Plenitude Arena din Paris. Programul a inclus 25 de piese, iar spectacolul a durat mai mult de două ore.

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În ultimii ani, artista a fost nevoită să își reducă activitatea concertistică din cauza sindromului persoanei rigide, o boală neurologică rară pe care a făcut-o publică în 2022. Seria de concerte „Céline Dion Paris 2026-2027” va continua la Paris până în mai 2027.

A revenit pe scenă la patru ani după diagnostic

Céline Dion și-a anunțat revenirea pe scenă, la patru ani după ce a fost diagnosticată cu o afecțiune incurabilă care i-a afectat vocea și capacitatea de a merge.

Vedeta, cunoscută pentru balade precum „My Heart Will Go On” și „Because You Loved Me”, va susține 10 concerte la Paris La Défense Arena, care are o capacitate de 40.000 de persoane, în septembrie și octombrie.

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Anunțul a fost făcut chiar în ziua în care artista a împlinit 58 de ani. Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Instagram, Dion și-a descris revenirea drept „cel mai frumos cadou din viața mea”.

„Sunt atât de pregătită pentru asta”, le-a spus artista fanilor. „Mă simt bine, sunt puternică, sunt emoționată, evident, și, bineînțeles, puțin emoționată.”

Vorbind despre starea sa de sănătate, Dion a spus: „Sunt foarte bine, îmi gestionez sănătatea, mă simt bine. Cânt din nou, chiar și dansez puțin.

„Dar trebuie să vă spun ceva foarte important: în toți acești ani, în fiecare zi care a trecut, am simțit rugăciunile și sprijinul vostru, bunătatea și iubirea voastră.”

Ea a continuat: „Vă sunt recunoscătoare tuturor. Abia aștept să ne vedem din nou.”

Céline Dion este artista canadiană cu cele mai mari vânzări din toate timpurile.

Foto: Hepta

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