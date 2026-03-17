Ce spune Raluca Moianu despre ginerele ei, Virgil Boglea: „Au un copil minunat”. Între avocat și fiica vedetei este o diferență de vârstă de 14 ani

Raluca Moianu este o bunică mândră și implicată, care-și adoră nepotul și care-și admiră fiica pentru cum se împarte între familie și studii. Vedeta apreciază determinarea fiicei sale, Mara, de a-și continua studiile după ce a devenit mamă.

Raluca Moianu, mândră de fiica ei, Mara

Raluca Moianu trăiește o nouă etapă specială în viața ei, aceea de bunică. Nepotul vedetei, Carol, va împlini un an pe 2 aprilie, iar Raluca nu își ascunde bucuria și admirația față de fiica ei, Mara, care reușește să își împartă timpul între responsabilitățile de părinte și facultate. Într-un interviu pentru Știrile Antena Stars, citat de Spynews, Raluca Moianu a vorbit cu emoție despre familia sa și despre relația cu ginerele ei, Virgil Boglea.

Mara, care a devenit mamă în aprilie 2025, și-a continuat studiile după naștere, o decizie pe care Raluca o consideră admirabilă. „Sunt foarte mândră că poate să își continue studiile și că poate să facă lucrurile în ritmul ăsta. Eu nu cred că la vârsta ei aș fi fost capabilă să am și copil, să fac o facultate, să țin o casă. Eu sunt într-o admirație totală pentru puterea ei de a face asta și sigur că da, dacă mă cheamă, drepți, sigur sunt prezentă”, a declarat vedeta.

Relația cu ginerele ei, Virgil Boglea

Raluca Moianu are numai cuvinte de laudă la adresa ginerelui ei, Virgil Boglea, despre care spune că este un sprijin important pentru Mara. Cei doi s-au căsătorit civil în 2025, în același an în care au devenit părinți. Diferența de vârstă de 14 ani dintre ei nu pare să fie un obstacol, iar Virgil se dovedește a fi un partener de încredere.

„Am noroc cu cuscra. (…) Eu sunt încă o persoană care lucrează, sunt activă, am foarte multe proiecte și este complicat să fiu 100% acolo, dar dacă au nevoie de mine, eu sunt prezentă. (…) Au un copil minunat, se înțeleg și dacă lucrurile merg bine și o sprijină să își termine școala, eu sunt foarte mulțumită. E un băiat elegant, așa cum și-ar dori orice soacră”, a mărturisit Raluca, potrivit Spynews.

Bucuria de a fi bunică

Raluca își oferă sprijinul atunci când este nevoie, dar recunoaște că programul încărcat îi limitează implicarea constantă. Totuși, Mara și Virgil se bucură și de ajutorul mamei lui Virgil, ceea ce le ușurează viața de proaspăt părinți. „E minunată viața de bunică. Carol împlinește un an pe 2 aprilie, a trecut timpul foarte repede. A început să se țină pe picioare, vrea să meargă”, a mai spus Raluca Moianu.

Momentele petrecute alături de Carol sunt de neprețuit pentru vedetă, care se declară topită după nepotul ei. În ciuda timpului limitat pe care îl poate dedica, Raluca se simte împlinită că poate contribui la creșterea micuțului și că asistă la evoluția frumoasă a familiei fiicei sale. «Dacă mă cheamă, sigur sunt prezentă», subliniază ea, punând accent pe susținerea pe care o oferă, atunci când este nevoie.

