Elvira Deatcu s-a obișnuit cu alegerea fiului său cel mare de a studia Arhitectura la Milano, în Italia, unde este student în al doilea an. După facultate, tânărul nu intenționează să se întoarce în țară, ci își dorește să își continue studiile postuniversitare în străinătate, opțiunile ar fi Marea Britanie sau SUA, după cum a mărturisit pentru UNICA.ro, actrița din serialul “Clanul”. Elvira își va susține fiul în decizia pe care o va lua, chiar dacă e conștientă că îi va fi greu să îl știe departe de casă.

Luna martie are o semnificație specială pentru Elvira Deatcu, întrucât pe 8 Martie, în urmă cu 20 de ani, devenea, pentru prima oară, mamă, ea aducându-l pe lume pe Luca. 5 ani mai târziu, tot în luna lui mărțișor, într-o zi de 12, actrița l-a născut pe Filip, mezinul familiei.

Elvira Deatcu, despre fiul cel mare: “Vrea să ajungă la New York”

Anul acesta, doar pe cel mic l-a sărbătorit alături de familie, întrucât Luca a celebrat ziua de naștere în Italia, alături de câțiva amici.

“Nu a venit acasă, pentru că e în timpul semestrului și vine la sfârșitul lui martie pentru că e programat la interviu la ambasada SUA și o să vină, dar o să stea o zi jumate. L-am rugat să vină, i-am propus să vină de ziua lui să se vadă cu prietenii, dar s-a nimerit într-o zi de miercuri și a zis: “Mama, oricum nu vor ieși, sunt în timpul școlii!”. Oricum urmează să se învoiască, să lipsească când vine pentru viză. Vrea să plece în mai până la New York și o să mai lipsească vreo 5-6 zile. Și atunci are 3 prieteni români la Milano și a ieșit cu ei de ziua lui”, a povestit, pentru UNICA.RO, actrița Elvira Deatcu.

Tânărul s-a hotărât să demareze procedurile pentru obținerea vizei pentru America, în momentul în care și-a dat seama că i-ar plăcea să facă masteratul la New York. Cum este foarte apropiat de ambii părinți, Luca le-a mărturisit planul, iar pentru a-și face o idee amănunțită despre ce înseamnă o universitate în America, va pleca în această primăvară peste ocean.

“Viza e teoretic pentru vacanță, dar cred că așa din cât am simțit, din cât ne-a povestit, cred că își dorește să viziteze și Columbia. Are el așa un gând, nu știu cât atracție, dar cred că acum fiind în Italia la studii, cred că își dorește la master să schimbe un pic sistemul și spațiul geografic și se gândește la Marea Britanie, America și cred că și-a și găsit cazare undeva în campus la Columbia și vrea să viziteze și această universitate și să ajungă la New York”, a declarat, pentru Unica.ro, Elvira Deatcu.

Elvira Deatcu: “Mami, dar, totuși, America? Adică ne vedem rar fiind la Milano”

Cooptată în cel de-al doilea sezon din serialul “Clanul” de la Pro TV, difuzat în fiecare duminică de la ora 20.00, Elvira Deatcu se bucură de noul proiect profesional apărut, alături de spectacolele de la teatrul Odeon în care joacă.

Profesionistă, actrița este pe scenă, în fața spectatorilor, respectându-și conștiincioasă orarul de lucru. Pe de o parte, meseria este cea care o împiedică pe actriță să ajungă mai des în Italia, în vizită la fiul ei. Opțiunea ca Luca să plece și mai departe la studii, respectiv în America, a cam pus-o pe gânduri, însă nu vrea să își influențeze băiatul, gândindu-se că totul este pentru binele lui pe plan profesional.

“Nu mai pun piedici, pentru că oricum ele vin și fără să ți le dorești. Nu mă mai gândesc. I-am spus așa în tonalitate mai scăzută: mami, dar, totuși, America? Adică ne vedem rar fiind la Milano. La mine nu există asta cu weekendurile, cu city-break-urile.

Nu e un program clar, mă duc la birou la 9.00 și termin la 5.00 și weekendul îmi aparține și atunci ne vedem destul de rar. Gândul că îl tentează America mă rupe, dar îl susțin, îi spun: bravo, mami! Așa să fie cum îți dorești!”, a mărturisit actrița din Clanul, în exclusivitate, pentru UNICA.ro.

Tânărul este în anul al doilea la Arhitectură la Milano, unde mai are de studiat încă un an, iar după aceea va urma masteratul cu o durată de 2 ani. “Mai are, dar știi ce repede trece timpul! Nu îmi vine să cred că Luca a împlinit 20 de ani. El e deja un bărbat!”, a spus Elvira.

Fiul cel mic al Elvirei Deatcu a împlinit 15 ani: “Avem în continuare o relație bună spre foarte bună”

Filip, mezinul familiei, a împlinit luna aceasta 15 ani și mai are și el răzvrătiri de adolescent.

“O, da! E cu jalba în proțap, aproape în fiecare zi are ceva de demonstrat, ceva de câștigat, o luptă de dus, dar una peste alta avem în continuare o relație bună spre foarte bună! Ne încurcă un pic examenul de capacitate că am fi și mai buni parteneri în relația asta. Dacă s-ar putea să fie numai baschetul în viața lui, canto, muzică ar fi ideal, dar nu se poate deocamdată”, ne-a spus actrița Elvira Deatcu.

Puștiul e foarte apropiat de mama lui. “Cu mine au poveștile amândoi, tata află al doilea, după mine. Filip s-a îndrăgostit, acum nu mai e îndrăgostit, are foarte multe fete prietene și este foarte alintat din punctul acesta de vedere. Are un grup de prieteni foarte faini cu care se știe cu mulți dintre ei de la grădiniță. E foarte frumos, sunt la aceeași școală”, ne-a mai spus Elvira Deatcu.

