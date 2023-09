Ce sexy e Andreea Antonescu la 41 de ani! Declarațiile vedetei la ceas aniversar: „Bucurii, dar și momente grele”

Andreea Antonescu a împlinit, ieri, 41 de ani. Vedeta a fost răsfățată de cei dragi cu multe cadouri, dar cel mai frumos dar rămân pentru ea cele două fetițe care îi sunt aproape. Sienna s-a mutat definitiv în România, după ce o perioadă a locuit în America, unde a și studiat.

Vedeta pare că se află în cea mai bună formă, pentru că niciodată nu a arătat mai bine. Secretul ei?

Andreea Antonescu: „Sunt un om fericit, cu o viață încununată cu doi copii buni”

“41 împliniți, plini de bucurii, dar și de momente grele, toate având ca rezultat cine și cum sunt eu azi, această Andreea pe care o iubiți și o respectați. Vă îmbrățișez cu recunoștință, oameni dragi sufletului meu.

Sunt un om fericit, cu o viață încununată cu doi copii buni și cu voi, mulți, foarte mulți oameni care mi-ați fost aproape, mi-ați ascultat muzica, m-ați susținut, mi-ați transformat visul în realitate, m-ați cunoscut așa cum sunt. Voi sunteți parte din inima mea și din povestea mea de viață. Vă mulțumesc pentru toate cuvintele calde, respectul și încrederea pe care mi le acordați necondiționat! Vă iubesc!”, a fost mesajul postat de Andreea Antonescu, pe o rețea de socializare.

Cum se menține Andreea Antonescu

Artista are 41 de ani, dar trupul unei adolescente. Andreea Antonescu recunoaște că nu a luat multe kilograme în timpul sarcinii, apoi a scăpat de ele rapid.

“Eu sunt o persoană sinceră! De data aceasta, chiar am avut noroc, mă așteptam să iau mult în greutate, dar, știindu-mă foarte ambițioasă, am fost convinsă că voi reuși să scap de ele relativ repede, cu un stil de viață sănătos plus sală.

N-am avut emoții că mă va prinde vara cu kilograme în plus. Exact cum spuneam, viața e plină de surprize, iar acum chiar nu a trebuit să mă străduiesc deloc. La maximum două săptămâni de la naștere, am scăpat și de burtică, poate și datorită faptului că, înainte să rămân însărcinată, am mers la sală non-stop un an și jumătate”, a mărturisit solista, pentru Viva.ro.

“Am încercat, pe cât posibil, să elimin și ideea de cezariană, tăietură pe burtă, chiar dacă la început mă durea destul de tare. Încă susțin că psihicul este cel care contează, eu fiind persoana care încearcă să alunge pe cât posibil gândurile negative, grijile, problemele”, adaugă ea.

Andreea Antonescu are 44 de kilograme

În prezent, artista are 44 de kilograme și atrage toate privirile acolo unde se afișează, fie că e vorba de mare sau de piscină. “Încerc să mănânc pe cât posibil produse sănătoase, am deja câțiva ani de când am renunțat la zahărul din cafea și am combinat acest stil de alimentație cu multă sală”, precizează Andreea Antonescu.