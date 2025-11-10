Asia Express 9 noiembrie 2025. Karmen Simionescu și Dan Alexa au avut probleme în timpul unei probe: „Mi s-a făcut rău”

În episodul din data de 9 noiembrie 2025 al emisiunii Asia Express, concurenții au avut de trecut o probă dificilă, care le-a pus probleme lui Dan Alexa și Karmen Simionescu. Artistei i s-a făcut rău, în timp ce antrenorul a putut-o duce la capăt, astfel că a fost penalizat.

Ce s-a întâmplat la Asia Express 9 noiembrie 2025

Prima oprire i-a dus pe concurenții aflați pe Drumul Eroilor în „paradisul condimentelor coreene”, la Gosrak Jang Park, locul în care localnicii prepară de secole jang – termen ce desemnează celebrele sosuri și paste fermentate din bucătăria coreeană. Aici, concurenții au devenit pentru o zi ucenicii unui maestru coreean și au fost nevoiți să pregătească un butoi de sos de soia pentru fermentat, urmând ritualurile tradiționale: de la strivirea boabelor de soia cu picioarele goale și formarea cărămizilor de meju, până la decorarea butoiului cu un șnur protector din pin, ardei iute și cărbune, și încheierea cu o rugăciune de binecuvântare pentru sănătate și prosperitate.

Cursa a continuat apoi în Daejeon, unde concurenții au intrat în universul unei alte tradiții coreene milenare – Kimjang, arta sacră a preparării kimchi-ului. În mijlocul unui grup de femei care pregătesc acest preparat, echipele au trebuit să deguste, să analizeze și să identifice pasta corectă de ardei iute folosită, faimosul Cheongyang. Doar cei care au reușit au putut traversa podul și continua lupta pentru locul în marea finală.

Tot în ediția de duminică seară a avut loc și ultimul joc de amuletă al sezonului, la care s-au calificat doar două dintre cele trei echipe rămase în competiție.

Karmen Simionescu și Dan Alexa au avut probleme în timpul unei probe

Cea de-a 37-a ediție a emisiunii Asia Express, difuzată în data de 9 noiembrie 2025, a fost una plină de adrenalină și probe dificile. Iar prima probă i-a pus mari probleme lui Karmen Simionescu, care a mărturisit că i s-a făcut rău.

„Mi s-a făcut rău! Deci cred că se vede pe cameră, sunt tare curioasă să-mi văd reacția. E atât de supărător când vezi că ești ultimul!”, a afirmat artista.

Prepararea kimchi-ului i-a dat mari bătăi de cap lui Dan Alexa, care nu a putut duce proba la capăt și a fost penalizat.

„Uite și tu unde am ajuns, la ce probă am ajuns!”, a spus antrenorul.

„Eu am o regulă, unde nu știu nu mă bag! Dar m-am băgat și rău am făcut! Am gustat și mi-a luat gura foc. Nu mai gust nici dacă mor, chiar și dacă primesc penalizare 30 de minute!”, a subliniat Dan Alexa.

În cele din urmă, Dan Alexa și Gabi Tamaș au intrat la jocul pentru amuletă cu Ștefan Floroaica și Alexandru Ion. Iar echipa care a reușit să câștige ultima amuletă a sezonului a fost cea a fotbaliștilor.

Sursă foto: PR, Instagram

