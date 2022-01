Ce s-a întâmplat, de fapt, între Andreea Bălan, George Burcea și Viviana Sposub

George Burcea (33 de ani) și Andreea Bălan (37 de ani) s-au separat în martie 2020, după 4 ani și jumătate de relație și doar câteva luni de căsnicie. Fostul cuplu are împreună două fiice, Ella Maya (5 ani) și Clara Maria (2 ani). De curând, actorul a declarat că solista nu-i permite să-și vadă fiicele.

Din august 2021, actorul formează un cuplu cu prezentatoarea TV Viviana Sposub (24 de ani). Perechea s-a cunoscut în timpul filmărilor show-ului „Ferma”, difuzat de Pro TV.

„Nu are voie să le ducă în alte parte. Până acum le lua și dormeau la el din bunăvoința Andreei, ea nu era obligată să le dea, doar că, atunci când Andreea a văzut că instigă la violențe și că este instabil emoțional și că nu respectă ce s-a stabilit și le duce la ea (n.red.: Viviana) acasă, Andreea a decis că nu are sens să le mai dea până când nu hotărăște instanța și îl obligă să le ducă la el acasă, nu în alte apartamente”, a completat sursa.

„Le iau doar atunci când mi se permite. Și atunci doar pe timp de zi, câteva ore, căci așa este ordinul de SUS. Sunt momente în care sun 3-4 zile la rând pe numărul bunicii și mamei copiilor mei, dar nu mi se răspunde. Am fost la poartă, am sunat, am sunat pe telefon și tot nu mi s-a răspuns. Ce vreți să fac? Am stat acasă la ea, așa cum mi s-a cerut. Le-am luat doar câteva ore acasă la mine, așa cum mi s-a cerut”, a declarat George Burcea, pentru Click!.

„Ce vină am eu că Viviana se joacă cu ele, iar ele o îndrăgesc și, de multe ori când eu vorbesc cu fetele, acestea îmi cer să le-o dau pe Viviana să o salute și să o pupe? Da, este adevărat că, de față cu copiii, Andreea a înjurat și a spus cuvinte foarte urâte atât la adresa mea, cât și la adresa Vivianei, dar ce pot să fac eu? Unii fac terapie de zece ani, iar alții învață să iubească, iubind oamenii. Unde-i vina? Că publicul larg nu vede… asta-i altceva”, completat.

„Totuși… cel mai important lucru rămâne familia, iar, în cazul meu, cei doi copii și Viviana. Voi lupta pentru ei atâta cât îmi vă permite puterea psihică, căci într-o țară plină de atotștiutori, uneori îmi place să cred că sunt cel mai dobitoc. Și asta doar ca să-mi revin psihic și să-mi văd de treabă”, a încheiat.