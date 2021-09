Ce n-ar face niciodată vloggerița Magdyz de dragul audienței: „N-aș posta clipuri în care să imit diverse probleme ale oamenilor pentru amuzament”

Acum cinci ani, frumoasa creatoare de conținut Magdyz posta primul ei video pe canalul de Youtube, cântându-le viitorilor ei fani: “Numele meu este Magda, am 16 ani și iubesc muzica. Sunt în clasa a noua și ca medie-s a doua. Și am vrut să fac ceva frumos. Să te țin pe tine curios. Am planuri mari. Colaborări cu oameni tari.” Zis și făcut, căci astăzi pe Magdyz o urmăresc, însumând followerii conturilor ei de Instagram, TikTok & YouTube, aproape un milion de fani.

Numește trei produse preferate de machiaj, nuanțe & texturi care să corespundă tendințelor din acest sezon. Spune-ne de ce îți plac atât de mult 😊

Ador gelul de sprâncene 24-HR Brow Setter de la Benefit, singurul produs care îmi ține sprâncenele sub control, mascara Volume Stylist de la essence și Instant Anti-age eraser, multi-use concealer de la Maybelline. Sunt foarte spontană când vine vorba despre machiaj, iar ca textură, produsele cremoase au început să fie tot mai prezente în trusa mea de make-up.

Cum îți protejezi tenul de efectele neplăcute ale vântului, umidității sau schimbărilor bruște de temperatură?

Folosesc destul de des crema pentru hidratare CeraVe pentru ten normal cu SPF. Am un ten destul de curat și nu îl încarc cu prea multe produse.

La ce produse & trucuri apelezi atunci când vrei să îți păstrezi părul fresh pentru mai multe zile?

Produsele mele preferate pentru păr sunt balsamul L’Oréal Paris Elseve Arginine Resist X3 si șamponul uscat Moroccanoil.

Care sunt trucurile tale de makeup/hairstyle pentru un look cât mai fresh/no filter pe TikTok sau Instagram?

Pentru clipurile de pe TikTok, de obicei aplic doar mascara, Volume Stylist de la essence și un balsam de buze de la Carmex.

Ce vor să știe folowerii?

În materie de make-up, fanele mă roagă să le învăț cum să își aleagă nuanța fondului de ten și cum să îl aplice corect pe față.

Ce nu ai face niciodată în social media de dragul engagementului?

Nu aș face și nu aș posta niciodată clipuri care ironizează alte persone sau clipuri în care să imit diverse probleme ale oamenilor pentru amuzament.

Ce ai învățat despre lumea TikTok-ărilor/vloggerilor de la noi, de când faci și tu parte din ea și NU îți închipuiai înainte?

Orice clip pe care îl postez implică organizare din partea mea, la fel cum orice campanie trebuie să fie una atent elaborată. Îmi displac foarte mult falsitatea și faptul că în loc să ne susținem unii pe alții, uneori ne comportăm de parcă nu ar fi loc pentru toată lumea.

Ce apreciază cel mai mult la tine iubitul tău când te vede pe rețelele de socializare? Dar în viața reală?

Când vine vorba despre rețelele de socializare, iubitul meu îmi spune că cel mai mult apreciază transparența și faptul că abordez subiecte importante pe care multă lume nu le abordează pentru că sunt considerate tabu, iar în viața reală apreciază că îl scot din zona lui de comfort, că l-am făcut să înțeleagă mai multe lucruri și sa devină mult mai open-minded.

All black sau freshcolors?

Favoritele mele sunt culorile neutre, rozurile și orice fel de verde. Stilurile care îmi contureză cel mai bine personalitatea sunt urban și indie.

N-ai putea trăi fără…

Familie. Ea m-a susținut încă de când eram doar un copil astfel încât visul meu de a deveni cunoscută să devină realitate. Tot ea m-a învățat cum să gestionez situațiile dificile.

Makeup: IOANA CRISTEA