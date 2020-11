Recent, invitați în platoul emisiunii TV La Măruță, Alexia Eram (20 de ani), fiica Andreei Esca (48 de ani), și iubitul ei, artistul Mario Fresh (21 de ani), au răspuns la o serie de întrebări picante la propriu.

Ce îl scoate din sărite pe Mario Fresh la Alexia Eram?

Cătălin i-a provocat să răspundă mai multor întrebări și să le citească sau, dacă nu-și doresc să le citească, să mănânce picant. La prima lui întrebare, Mario a răspuns: „Energică, prea energică, băgăreață, curioasă și nu mai știu”.

Artistul nu a vrut însă să citească întrebarea și a mâncat picant. La întrebarea: „Ce te scoate cel mai tare din sărite la Mario?”, Alexia a răspuns: „Încăpățânarea, că este fixist și mămos”.

La întrebarea: „Care consideri că sunt trei cele mai mari defecte ale lui Alex Velea”, Mario a răspuns: „Perfecționist dus la extrem, leneș (la unele lucruri) și narcisist”.

„Stă foarte mult în oglindă când se îmbracă, când este vorba de aranjatul părului. (…) Am stat cu el 3 ani în casă. Câteodată am întârziat la emisiuni, nu am mai intrat în direct.

Perfecționist când vine vorba de muzică, clipuri, tot ce facem, nu ne lasă să trecem mai departe până nu e ok. Și leneș pentru că, spre exemplu, nu și-a luat permisul și a promis, de două ori a făcut școala. Ne înțelegem. Îl iubesc foarte mult”, a completat.

La a doua ei întrebare, Alexia a răspuns: „Falsă, imatură și răutăcioasă”, însă a mâncat picant pentru a nu o citi. La a treia lui întrebare, Mario a numit-o pe Carmen Simionescu și a mâncat din nou picant.

Întrebată cu cine nu ar fi de acord ca Mario să filmeze un videoclip cu scene „fierbinți” dintre Adelina Pestrițu, Geanina Ilieș și Carmen Simionescu, Alexia a numit-o și ea pe Carmen.

Întrebat ce îl scoate din sărite la Alexia, Mario a spus că este „cicălitoare, copilăroasă, mai mult decât trebuie câteodată, și foarte geloasă în ultima perioadă”.

„Sunt cicălitoare, recunosc, sunt copilăroasă, și sunt cam geloasă, nu știu de ce”, a completat Alexia. Întrebată de ce s-ar putea despărți de Mario, Alexia a răspuns că „dacă ar înșela-o”.

În prezent, Alexia și Mario nu locuiesc împreună. Mario locuiește cu sora lui, însă Alexia a mărturisit că și-ar dori să se mute cu artistul. „Și eu vreau”, a spus și solistul.

