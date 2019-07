Ce i-a spus Serena Williams Simonei Halep imediat după finala Wimbledon

La final, cele două și-au dat mâna la fileu, iar americanca i-a adresat Simonei cuvinte pline de fair play. Întrebată ce i-a spus exact Serena, la finalul meciului, Simona Halep a spus că nu își amintește foarte clar, din cauza emoțiilor.

„Mi-a spus ceva de genul, „Felicitări, meriţi pentru că ai jucat bine”. Dar nu mai ştiu exact, eram foarte emoţionată”, a spus Simona Halep.

După 23 de titluri de Grand Slam Serena nu a avut decât cuvinte de laudă la adresa româncei. ”Simona a jucat extraordinar. Nu e o surpriză, toată lumea vrea să joace extraordinar împotriva mea. Am încercat orice, dar azi nu mi-a ieşit nimic. Simona a returnat aproape tot ce era posibil. Am o strategie anume pentru adversarele care reuşesc asta, dar am adoptat-o prea târziu. Cred că de multe ori am exagerat, am încercat prea mult. Pur şi simplu, Simona a returnat incredibil de multe mingi!”, a spus Serena.

Mai mult, ea a recunoscut că are ce învăța de la Simona: ”Oricum, despre meciul de astăzi nu pot să spun decât că adversara mea a jucat fenomenal! Nu pot să dau vina pe presiune sau pe alte emoţii, am jucat cât am putut de bine. Iar Simona şi-a dat inima pe teren. Poate trebuie să învăţ asta de la ea!”

