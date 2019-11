Ce i-a răspuns Ioana Ginghină fiicei sale când a întrebat-o de ce a pozat nud

Ioana Ginghină are o relație foarte strânsă cu fiica ei, Ruxandra. Actrița i-a dezvăluit multe lucruri din trecutul său, printre altele povestindu-i și despre pictorialul nud pe care l-a realizat pentru o revistă destinată bărbaților. Ioana a fost conștientă că în perioada divorțului vor ieși la suprafață detalii și amănunte din trecut său sau al lui Alexandru Papadopol, motiv pentru care a decis să dea cărțile pe față și să fie ea cea care îi povestește fiicei sale amănunte mai puțin știute din trecutul său: „Nu regret pictorialul pe care l-am făcut. Mi se pare cam mare ipocrizia: dacă pozează J Lo, zice lumea: ‹‹Mamă, ce bine arată, la 50 de ani! Uite-o, dezbrăcată și cum arată!›› Dacă pozează una de-a noastră: ‹‹Ia uite, dragă, îi mai trebuia ei la 50 de ani să pozeze!›› Mi se pare ipocrizia mult prea mare că ne uităm peste Ocean și e OK, iar la noi nu e OK. Ruxandra nu a văzut pozele, dar știe”

”Când a fost divorțul, eu am ținut să îi spun cam tot ce putea să apară în presă și să o afecteze. Dacă eram profesoară, poate era ceva ciudat. Fiind actriță, fiind singură în perioada aceea, având 20 și ceva de ani, nu mi s-a părut așa o problemă. Ruxi nu a avut nici o reacție când i-am spus despre pictorial, vrea să se facă și ea actriță”, – a mărturisit Ioana Ginghină pentru libertatea.ro.

Ioana Ginghină a mărturisit de curând că își dorește să învețe să danseze la bară și nu exclude varianta de a face un curs în acest sens.

Sursă foto: Instagram (Viva)

