Ioana Ginghină vrea să ia cursuri de dans la bară

Ioana Ginghină, la vârsta de 42 de ani, a luat viața de la capăt cu foarte mult curaj și determinare. Dacă experiența unui divorț ar putea trimite în depresie multe femei, iată că actrița este mai plină de viață ca niciodată și mai încrezătoare în forțele proprii. Ioana Ginghină și-a reorganizat radical viața, s-a reinventat pe toate planurile și a și-a descoperit noi pasiuni printre care și dansul la bară: „Mai nou, după ce am văzut filmul «Hustlers» (n.r. – povestea unui grup de foste stripteuse care se ambiționează să se îmbogățească) încerc să-mi găsesc undeva cursuri de dans la bară. Nu pentru că vreau să-mi schimb domeniul de activitate, ci pentru că sunt foarte mulți mușchi puși la muncă atunci când faci genul ăsta de sport. Plus că nu se știe niciodată ce rol vreodată voi primi, așa că mi s-a părut foarte interesant. Mi-am adus aminte că am și o prietenă care face deja asta și am zis că vreau și eu. O să le apreciez mai mult pe fetele care dansează la bară. Bine, le apreciam și așa, pentru că știu că este foarte greu ce fac ele.”, – a mărturisit Ioana Ginghină pentru Libertatea.

Ioana Ginghină are toate atuurile necesare pentru a face performanță în acest domeniu, având în vedere că se mândrește cu o siluetă impecabilă. Actrița este de invidiat și un adevărat exemplu de urmat pentru femeile care trec prin divorț, având în vedere că a reușit, în doar câteva luni de la divorț, să ajungă la măsura XS, adică se mândrește cu doar 53 de kilograme la o înălțime de 1,65 m.

