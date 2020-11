Anul acesta, Gina Chirilă (25 de ani) și Bogdan Vlădău (40 de ani) au devenit părinți pentru prima dată. Pe 25 mai, modelul a dat naștere unei fiice, Katia.

Ce frumoasă este fiica Ginei Chirilă și a lui Bogdan Vlădău

Recent, modelul a publicat două noi imagini cu fiica ei. „Ce ochișori frumoși! ”, a comentat o urmăritoare. „Gina, ce fetiță frumoasă aveți! ❤️❤️❤️ Sigur o să te urmeze în carieră”, a mai scris cineva.

„Omg! Ce frumusețe!!!! Are cu cine semăna! / Doamne, e o păpușă! / O minunăție! ❤ / Să vă trăiască și să fie sănătoasă, iubită și fericită alături de frumoasa familie!”, mai sunt câteva dintre comentarii.

Gina și Bogdan și-au botezat fiica în luna iulie. Evenimentul a fost organizată la o terasă, iar toate condițiile impuse de pandemia de COVID-19 au fost respectate. Nașii Katiei sunt Daniel și Bianca Niculae, doi prieteni apropiați cuplului.

Deși în primele patru luni de sarcină a avut grețuri, Gina a mărturisit că sarcina a fost ulterior una cât se poate de frumoasă. Modelul a născut prin cezariană.

„Am născut la un spital de stat, la Giulești. A fost foarte OK. Doamna doctor Andreea Velișcu mi-a făcut o operație impecabilă, nu am avut nicio complicație, după trei zile am plecat.

S-au comportat toți cu mine perfect. A fost mai bine decât la privat. Multă lume m-a întrebat cum de am curajul să nasc la un spital de stat, însă am avut eu un presentiment și a fost exact așa cum mi-am dorit.”

Cum a fost cerută de soție Gina Chirilă?

„Am fost la mănăstire, în biserică m-a cerut. A fost exact cum am visat eu, mai frumos de atât nu se putea.

Am fost foarte emoționată. Mi-am dorit foarte mult lucrul ăsta și când am văzut că se întâmplă am fost foarte entuziasmată”, spunea în trecut Gina Chirilă.

