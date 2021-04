Ce fetiță frumoasă au Irina Shayk și Bradley Cooper! Iată cu cine seamănă micuța Lea!

Lea De Seine (4 ani), fiica Irinei Shayk și a lui Bradley Cooper a fost surprinsă de curând, de paparazzi, într-o ipostază… adorabilă! Cadrul o dezvăluie alături de părinți, pe stradă, venind de la o sesiune relaxantă de shopping.

Ce mare s-a făcut! Wow! Și cât e de frumoasă! Lea e un copil care te cucerește iremediabil cu inocență și duioșia ei. Privește cât e de ghidușă, chiar și atunci când se află într-o simplă ipostază, acum, de pildă, când ține în mânuță o simplă punguță de cumpărături.

În 2019, după patru ani de relație și un copil împreună, Irina Shayk și Bradley Cooper au decis să se separe. În ciuda deciziei lor, cei doi au rămas prieteni, se întâlnesc constant și petrec cele mai frumoase momente cu Lea. De dragul fiicei lor, se întâlnesc cu plăcere și încearcă să recreeze un climat de familie cât mai echilibrat. Și se pare că reușesc! Dovadă stă fotografia suprinsă de paparazzi, în care cei trei se plimbă liniștiți pe stradă, discutând relaxat, în timp ce Lea ține în mană mulțumită o punguța de cumpărături.

Se vede cu ușurință că le merge bine și că Lea se bucură, în mod egal, de compania lor. Și ei, la rândul lor, se bucură că au o fiica adorabilă, care a crescut atât de mult. Și unde mai pui că Lea a moștenit frumusețea Irinei.

„Nu am înțeles niciodată termenul de co-parenting”, a spus ea, adăugând că ea și Bradley sunt părinți în mod egal. „Când sunt cu fiica mea, sunt 100% mamă, iar când este cu Brad, el este 100% tată. Amandoi ne descurcăm de minune”, a mărturisit Irina în cadrul unui interviu acordat site-ului hellomagazine.com.

„Co-parenting e de fapt, parenting, și ne considerăm amândoi părinți. Suntem un nucleu, niciodată separați”, a explicat Irina, în timp ce spune despre Bradley (46 de ani) că este „un tată extraordinar”.

„Nu e deloc ușor să îți găsești echilibrul când ești o mamă singură, dar am grijă să îi asigur fiicei mele toate resursele de care are nevoie să crească fericită”, a spus ea. „Trebuie să mă credeți că, sunt zile în care mă trezesc și nu ma simt deloc bine. Pe de altă parte, cred că eu și Bradley am fost foarte norocoși să fim împreună și să experimentăm atât de multe lucruri frumoase. Viața mea fără Bradley e incompletă”, a spus vedeta emoționată.

Irina Valerievna Șaihlislamova, cunoscută pe numele de Irina Shayk, este un fotomodel renumit din Rusia. S-a născut în 1986, în Siberia, iar copilăria ei nu a fost una fericită. Sărăcia i-a făcut mereu traiul greu, ea fiind nevoită să cultive alături de familie legume pentru a avea ce să mănânce.

Părinții au susținut-o pe Irina în copilărie, cum au putut mai bine, ducând-o, în cele din urmă, la o școală de modelling. De aici, Irina a perseverat și a fost trimisă la Moscova. Mai târziu, fiind pregătită să plece în America, și-a obținut cu greu viza, religiei musulmană a tatălui său fiind un impediment în calea procesului ei de emigrare.

Irina Shayk a devenit cunoscută, cu adevărat, abia în 2007, când a început să pozeze pentru revista americană „Sports Illustrated” și să defileze pe catwalk pentru creațiile „Victoria`s Secret”. Din 2009 până în 2015, Irina Shayk a format un cuplu cu fotbalistul Cristiano Ronaldo. După această relație, celebrul model rus a avut o relație amoroasă cu artistul Bradley Coooper, care s-a încheiat, din păcate, în 2019.