Ce face Gina Pistol de când a încheiat contractul cu Antena 1. Smiley a publicat imaginile din casa lor

Gina Pistol a anunțat în urmă cu câteva zile că se va retrage din televiziune pentru a se dedica creșterii fiicei sale. Vedeta a încheiat contractul cu Antena 1, după o colaborare care a durat șapte ani.

Gina Pistol, în vârstă de 42 de ani, a anunțat recent că a venit momentul să facă o pauză în activitatea profesională. Aceasta a încheiat contractul cu postul de televiziune Antena 1. În cei șapte ani de colaborare, vedeta a fost prezentatoarea emisiunilor „Chefi la cuțite” și „Asia Express”.

Partenera de viață a lui Smiley a mărturisit că a luat această decizie pentru a dedica mai mult timp familiei, în special creșterii fiicei sale, Josephine. Micuța va împlini în luna martie vârsta de doi ani.

„Simpaticilor, dupa cum bine știți, acuși se fac doi ani de când am devenit mamă și am început o nouă viață. În acesti doi ani în care mi-am continuat și activitatea ca prezentator la Chefi la cutite, mi-am dat seama că îmi doresc să-mi dedic mai mult timp mie, familiei și in special fiicei mele”, a transmis Gina Pistol pe rețelele de socializare.

„Simpaticilor, aventura mea continuă! Momentan alături de cel mai important om din viața mea, Josephine, și în viitor alături și de voi! Să ne revedem cu bine la tv. Până atunci sunt aici. Nu foarte des, dar atât de des cât pot! Vă pup, Gina”, și-a încheiat vedeta mesajul publicat pe contul ei de Instagram.

După ce și-a încheiat povestea cu „Chefi la cuțite”, Gina Pistol a rămas cu campaniile publicitare din mediul online. Vedeta prezintă în special produse pentru copii, dar și produse de îngrijire a pielii.

De când stă acasă, Gina are mai mult timp și pentru a face sport, așa cum se poate vedea în filmarea publicată de Smiley pe rețelele de socializare. Cântărețul și-a surprins iubita în timp ce făcea câteva exerciții simple, pentru a-și începe dimineața în formă.

„Să începem ziua cum se cuvine. Cu cine? Cu cine trebuie. La sport!” a spus Smiley amuzat.

La începutul anului trecutului, Gina Pistol a dezvăluit că e momentul să-i facă o „surpriză trupului” și că se apucă de dietă și sport. Aceasta a urmat un program de 12 săptămâni, sub îndrumarea unui antrenor de fitness.

„Adevărul este că mă simt mult mai bine de când fac sport, când mănânc sănătos. Practicarea sportului îmi oferă și tonus psihic”, a mărturisit ea atunci.

Josephine, fiica Ginei Pistol și a lui Smiley va împlini 2 ani

Fiica Ginei Pistol și a lui Smiley, Josephine Ana Maria, va împlini doi ani pe 9 martie 2021.

Josephine a început să vorbească, iubește muzica și dansul. „Crește de la o zi la alta, e un copil foarte simpatic, e foarte funny, iubește muzica, îi place să danseze, acum e în perioada balet, ascultă Ceaikovski, dansează de dimineața și până seara și ascultă muzica lui Andrei. Zice câteva cuvinte, nu le leagă, dar zice câteva cuvinte”, a dezvăluit vedeta recent pentru spynews.ro.

