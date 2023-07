Ce fac vedetele Pro TV de Paște. Andreea Marinescu, Corina Caragea, Costin Giurgea sau Shurubel, secrete din familie / Exclusiv

Ce fac vedetele Pro Tv de Paște? Ei bine, aflați că multe dintre ele își petrec sărbătorile în sânul familiei.

UNICA.RO a stat de vorbă cu câteva dintre vedetele Pro TV și a aflat ce planuri și-au făcut de sărbători, cine gătește și cine nu, dar și ce pățanii amuzante au din trecut, legate de această perioadă.

Andreea Marinescu, una dintre vedetele Pro TV, petrece Paștele în familie

Andreea Marinescu, știrista Pro Tv, spune că pune mâna atât la curățenie, cât și la mâncare. Vedeta va petrece, desigur, alături de familie.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 9)

„Pentru mine și familia mea, e momentul acela din an când suntem mai aproape de credință, de tradiții. Cumva, Paștele înseamnă și legătura spirituală cu cei care au plecat dintre noi și pe care îi prețuiam și îi prețuiesc. E o sărbătoare cu multă încărcătură emoțională și profit de fiecare moment ca să fiu mai mult cu familia mea.

Ca orice româncă sadea, mă ocup de casă, facem curățenie, roșim ouă, pregătim masa de Paște… Și apoi ne și văităm un pic, că am mâncat prea mult.

Familia este cea în care eu mă regăsesc de fiecare dată când e vorba de astfel de sărbători și profit de ocazie să ne întâlnim, să stăm cât mai mult împreună”, ne-a spus Andreea Marinescu, una dintre vedetele Pro Tv.

Corina Caragea, vacanță exotică imediat după Paște

Corina Caragea, prezentatoarea Știrilor din Sport, stă de Paște cu familia, iar imediat după, are planuri de vacanță.

„Paștele este o perioadă de liniște, de odihnă, de timp petrecut cu cei mai importanți oameni din viața mea – familia și cei câțiva prieteni.

Am petrecut Paștele la țară de nenumărate ori, în București, acasă, în Israel, la Londra, în Dubai, în Barcelona pe plajă, la Vatican, la Roma. Așadar, am avut experiențe foarte diverse și mă consider norocoasă.



Cum mă pregătesc pentru Paște? Cu niște planuri pentru vacanța de DUPĂ Paște. Voi pleca într-o vacanță exotică.

De cele mai multe ori, sărbătorile mă prind la muncă, așa că pentru mine, vacanțele sunt după ele. De Paște îmi aștept familia și prietenii în vizită, însă nu fac pregătiri speciale. Pentru ca această sărbătoare nu cred că este despre munca până la epuizare pentru o vizită sau o cină – curățenie generale, bucătăreala, alergătura după cadouri. Tot anul trebuie să fie curat, să avem ceva bun pe masă, ușa deschisă pentru cei dragi și să fim buni. Nu doar de Paște”, ne-a spus Corina.

Care dintre vedetele Pro TV păstrează tradițiile de Paște?

Dacă unele vedete Pro Tv sunt obișnuite să primească și să ofere cadouri în această sărbătoare, la Corina Caragea nu se aplică această regulă. „Nu primesc/dăruiesc cadouri cu această ocazie”, spune ea.



Paula Herlo, de la „România, te iubesc!”, pleacă la Arad, acasă. Mai mult, ea respectă tradițiile alături de familia ei.

„Această perioadă a anului înseamnă liniște. E perioada în care mă opresc din alergăturile și agitația zilnică și mă așez lângă ai mei. Pentru că și copiii sunt în vacanță, plecăm undeva, iar în joia mare ajungem acasă, la mama, la Arad.

Ca în fiecare an, de Paște, mă întorc acasă, la Arad. E o nevoie de a mă reconecta cu familia, cu prietenii, cu locurile familiare care îmi aduc liniște. Vom vizita prietenii vechi din copilărie cu care râd cel mai mult și care mă cunosc cel mai bine.

Gătesc cu mama. Primenim casa, plantăm flori în săptămâna mare și așteptăm oaspeți. Eu fac ciorba, înroșesc ouăle și decorez casa și masa de Paști.

Paula Herlo: „În dimineața Paștelui ne spălăm pe față cu apa în care am pus un ou roșu”

Mergem la Slujbă, luăm Pască și agheasmă, iar în dimineața Paștelui ne spălăm pe față cu apa în care am pus un ou roșu. Prânzul ne găsește împreună cu mama și familia fratelui meu. Și ne e așa de bine”, ne-a spus Paula Herlo.



Costin Giurgea a „uitat” că se apropie Paștele, fiind prins în mai multe proiecte. Prezentatorul Pro Tv și-a fixat chiar niste filmări fix în zilele de sărbătoare.

„Anul acesta am găsit în calendar niște zile libere și am pus niște filmări de joi până duminică inclusiv. După care am fost atenționat că duminică e Paștele. Cam atât de pregătit sunt.

În mod sigur vom fi în familie, pe terasă. Tot ce sper e că va fi cald, astfel încât să râdem afară unii de alții, ca de Paște, nu înăuntru, cum facem de Crăciun”, spune Costin.

Costin Giurgea: „Mi-aș dori să petrec în Insula Paștelui, călare pe motor și pe cal”

Norocos, prezentatorul Pro Tv nu trebuie să dea nicio mână de ajutor la prepararea bucatelor sau la curățenie.

„’Tu vino acasă, că de restul ne ocupăm noi.’ E un fel de „vorbim noi acasă”, dar fără pedeapsă. Ceea ce mă bucură, nu vă mint”, spune el.

Costin Giurgea și-a amintit și o pățanie din copilărie, de Paște, dar și cadoul pe care l-a primit și nu-l poate uita.

„Am „furat” mașina familiei, ca să-mi duc verișoara la discotecă, să se vadă cu prietenul ei. Noaptea. Am condus pe dealuri, nu pe drumuri publice. Am atins mașina pe dedesubt, după care a doua zi mi-am întrebat tatăl: ‚Hai, mă tată, unde ai reușit să zgârii mașina?’.

Cel mai însemnat cadou pe care l-am primit de Paște? Un ou Kinder fake, care era de plastic, dar care nu se spărgea și nici nu avea nimic în interior”, și-a amintit cu drag, Costin, una dintre vedetele Pro Tv.

În viitor, Costin Giurgea are o dorință: „Mi-aș dori să petrec în Insula Paștelui, călare pe motor și pe cal, alternativ. Nu s-a întâmplat până acum, dar mi-aș dori”.

Shurubel, una dintre vedetele Pro Tv, face curățenie de Paște: „Iau mopul, mătura, aspiratorul și lavetele și fac tot ce pot să îmi ajut soția”

Shurubel e chitit să-și ajute soția la curățenie, de Paște. El a învățat de la mama lui acest obicei, după cum ne-a dezvăluit.

“Nu se schimbă foarte multe de Paște din punct de vedere al comportamentului meu. Sincer, nu prea țin post, nu sunt extra religios în perioada asta sau în general, așa că o văd mai mult ca pe o pauză pe care pot să o petrec cu familia, ceea ce este foarte plăcut.

În general, este vorba despre luat cina cu părinții mei și cu fratele meu și/sau excursii cu soția. De obicei, mergem la Sibiu, unde ne așteaptă părinții ei împreună cu bunica sa și cu Pasha, un Golden Retriever nebun și frumos.

Aș vrea să mă împart între București și Sibiu, astfel încât să fiu și aici cu părinții mei, dar să fiu și la Sibiu cu soția. Totuși, cred că o să fie mai simplu să îi duc pe ai mei la Sibiu într-unul dintre ani.

Am învățat de la mama să fac curățenie în casă. Deci iau mopul, mătura, aspiratorul și lavetele și fac tot ce pot să îmi ajut soția și să îmi depun și anul asta candidatura la titlul de „soțul anului””, a declarat Shurubel.

Ce amintiri are legate de Paște, din copilărie?

Vedeta Pro Tv are listă cu task-uri, în așa fel încât să nu rateze nimic. “După cum v-ați dat seama până acum, mama făcea curățenie și mâncare. Tata încerca să o ajute, dar mama e perfecționistă, așa că nu prea îl lăsa. Acum, în funcție de unde sunt în perioada Paștelui, sunt fie ajutorul ei (atunci când mă lasă), fie coechipierul soției mele. Ea nu numai că mă lasă să o ajut, ci îmi și scrie sarcinile pe o hârtie ca să nu ratez nimic!”.

Prezentatorul “Vorbește Lumea”, emisiunea de la Pro Tv, și-a amintit cu amuzament un moment din copilărie pe care l-a trăit de Paște.

“Am picat în cea mai clasică plasă de Paște, când verișorul nostru a venit la noi și am făcut obișnuitul campionat de ciocnit. Ne-a bătut pe toți și a durat ceva până ne-a arătat că oul cu care venise el era de lemn. De atunci, am impus reguli drastice în campionatul de ciocnit ouă de Paște și am eradicat frauda!”, spune acesta.

Pentru Shurubel, cel mai frumos cadou de Paște, în copilărie, era zâmbetul cu care îl aștepta mama lui acasă în Noaptea de Înviere.

“N-am primit cadouri materiale însemnate de Paște, dar pot să vă spun că în momentul în care eu, fratele și tatăl meu ne întorceam de la biserică în noaptea de Paște cu lumânările aprinse, mama ne aștepta mereu cu masa plină. Si, așa istovită cum era, făcea cumva și ne deschidea mereu ușa cu un zâmbet. Cred că nu există cadou de Paște pe care sa îl vreau mai mult decât imaginea aceasta”, ne-a dezvăluit vedeta Pro Tv.

Ce face de Paște, Alex Gavrilescu, una dintre vedetele Pro Tv?

Alex Gavrilescu, arhitectul de la „Visuri la cheie”, își dorește doar să profite de timpul liber alături de fetele lui.

„Sărbătoarea ReÎnvierii a tot ce ne înconjoară nu am privit-o niciodată prin filtrul creștinismului, pentru mine este momentul în care natura își face minunea ReÎnvierii. Trăiesc mai multe decât slujbe și lumânări.

Nu aș spune că mă pregătesc de Paște, doar mă bucur de zilele de liniște, nu fac pregătiri speciale sau găteala tradițională.

Abia aștept să fiu alături de copiii mei, două fete minunate, curioase și pline de întrebări. Abia aștept să le răspund întrebărilor și să le ofer energia.

Pentru mine cel mai însemnat cadou pe care îl primesc este REÎNVIEREA NATURII. Cum să nu te bucuri când vezi că ceva care ți-a părut că a murit se întoarce la viață, să te țină și pe tine în viață? Cred că cine știe să primească cadouri non-materiale și dincolo de natura umană este cu adevărat norocos și REÎNVIE de fiecare Paște”, ne-a spus Alex Gavrilescu.

Sergiu Costache, actor în „Clanul”, nu mai respectă toate tradițiile de Paște



Sergiu Costache, actor în „Clanul”, serialul care se difuzează duminica seara, de la 20.00, la Pro Tv, își dorește să se odihnească de Paște. El spune că a avut o perioadă încărcată din punct de vedere profesional, așa că această pauză îi priește perfect.

„Această perioadă a anului înseamnă o pauză binemeritată! A fost o perioadă intensă din punct de vedere profesional, iar acum abia aștept să mă bucur de câteva zile alături de familie. Zic doar câteva zile, căci noi vom avea spectacole la Teatru Roșu și înainte de sărbători, dar și după. Așadar, mult timp de odihnă nu voi avea. Dar nu mă plâng.

Ca de fiecare dată ne vom vizita părinții, alături de frați, în primele două zile de sărbătoare, iar in a treia ne vom vedea cu nașii noștri. Cu siguranță, vom găsi timp și pentru prieteni. Sperăm ca de data asta să fim crezuți când vom spune că nu putem mânca foarte mult! 🙂

Încerc pe cât posibil să-mi ajut soția, și nu se pune problema să facem lucruri separat. Doar dacă nu cumva situația o cere. De fel luăm sarcinile pe rând și le rezolvăm împreună. Nu se pune problema ca unul să gătească, iar celălalt să meargă după cadouri, de exemplu. Avem impresia că făcându-le împreună, suntem mai eficienti. Și poate nu e doar o impresie. :)”, ne-a spus Sergiu Costache.

„Au fost ani buni în care posteam, mergeam la biserică”

Actorul nu se sfiește să-și ajute soția la treabă. Curățenia nu-i place însă. La prepararea bucatelor tradiționale ajută fără probleme.

„În primul rând, cu ceea ce mă obosește foarte tare, și anume curățenia. După care încercăm să stabilim meniul pe care-l vom pregăti, dar nici acest lucru nu este facil. În fiecare an ne lovim de aceeași întrebare, iar într-un final tot la bucatele tradiționale rămânem. Mai puțin miel. Nu-mi place. Și nelipsitele cadouri, care ne dau bătăi de cap precum celelalte lucruri”, spune actorul.

Sergiu Costache provine dintr-o familie credincioasă care încearcă să respecte tradițiile de Paște. Actorul însă nu mai ține ca la carte tradițiile, de un timp încoace.

„Provenind dintr-o familie credincioasă, au fost ani buni în care posteam, mergeam la biserică, iar în ziua Învierii, luam Paște stând cu un picior pe topor și cu celălalt pe o bucată zdravănă de pământ cu iarbă din belșug.

Este o tradiție care se păstrează și acum în comuna de unde sunt ai mei, dar eu nu mai țin cont de ea. Cu timpul am înțeles că dragostea pentru Dumnezeu poate înseamna și altceva, iar postul nu se rezumă doar la a nu mânanca „de dulce”.

„Mie mi se pare ipocrizie. Mai degrabă ar încerca să-și eliberez sufletul de ură și mândrie”

Dar unii oameni nu înțeleg asta. Ei cred că dacă țin post și merg la biserică de câteva ori pe an, este suficient. Mie mi se pare ipocrizie. Mai degrabă ar încerca să-și eliberez sufletul de ură și mândrie, să se împace cu ei și cu ceilalți și să încerce să fie mai buni. Cred că i-ar ajuta mai mult…”, a adăugat el.

Totuși, nu uită Sărbătorile Pascale din copilărie, și nici poate cel mai frumos cadou pe care l-a primit de la „Iepuraș”.

„Cred că primul cățeluș pe care l-am primit. Era un dalmațian superb. Cu urechile complet negre, eram fascinat de cât de catifelate erau, și zâmbăreț tot timpul. Erau la modă dalmațienii atunci, așadar vă dați seama cât de fericit eram de cadoul primit”, spune actorul.

De asemenea, nu poate uita nici pățania de care a avut parte la una din spovedaniile sale, când i s-a făcut rău în fața preotului.

„M-am dus să mă spovedesc, adolescent fiind, iar preotul m-a ținut atât de mult, încât mi s-a făcut rău. Deja erau oameni nemulțumiți și îi auzeam spunând „dar oare câte păcate o avea băiatul ăsta?”. Cert este că am lăsat rușinea la o parte și l-am rugat pe preot să termine cu predica din cauza faptului că nu mă simțeam bine. Dar el în loc să mă ajute, să-mi curme „suferința”, îmi vorbea de parcă eram posedat, și nu mi se mai adresa mie, ci răului care plana asupra mea. :))”, a conchis Sergiu Costache, una dintre vedetele de la Pro Tv.

Foto: Pro Tv