Ce a pățit actorul Marius Manole după ce nu a mâncat 40 de ore: „La mine e pentru prima oară”

Marius Manole face foamea ca să se mențină. Actorul a ales să țină o formă extremă de fasting și nu a mâncat nimic timp de 40 de ore. A consumat doar apă, ceai și cafea. Marius Manole s-a temut să nu leșine pe scenă la spectacol, dar a reușit să depășească această etapă cu bine.

Postul intermitent este un model alimentar în care pur și simplu limitezi orele în care mănânci. Cele mai populare versiuni sunt 14/10, 16/8, 20/ 4 .

Marius Manole a postat pe o rețea de socializare o poză în care apare la bustul gol și le-a vorbit urmăritorilor săi despre experiența la care a recurs. Actorul nu a ascuns că are anumite temeri.

„40 de ore de fasting (fără mâncare). Doar apă, ceai și cafea fără zahăr. Încă sunt bine și energic. Wooooow. Dacă nu leșin diseară la spectacol (că vreau să merg și la sală), poate fac 72 de ore. La mine e pentru prima oară. Voi aveți experiențe în acest sens? Later edit: Ziua a 2-a a fost cea mai grea. Dar am jucat și nu am leșinat”, a transmis actorul în mediul online.

Carmen Brumă nu susține această formă de regim. Vedeta consideră că îți poate aduce mai multe probleme decât beneficii.

Carmen Brumă: „Toată lumea îl ține pentru orice boală și este folosit ca și tratament, lucru deloc recomandat”

„Peste 48 de ore apare și scăderea metabolismului, și scăderea masei musculare. Nu este neapărat o metodă de slăbire acest intermittent fasting, chiar dacă funcționează. Din păcate, e folosit acum ca un fel de panaceu universal. Toată lumea îl ține pentru orice boală și este folosit ca și tratament, lucru deloc recomandat”, a spus Carmen Brumă, la Antena 3.

Marius Manole s-a luptat și cu depresia

Marius Manole recunoaște că s-a confruntat cu depresia în pandemie și a reușit să o depășească doar cu pastile. Deși la început s-a bucurat pentru pauza pe care o avea, totul s-a întors împotriva lui.

„Eu am crezut că nu mă afectează, pentru că îmi doream o pauză, deoarece lucram foarte mult şi alergam de colo în colo. Mă lăudam la toată lumea că eu sunt bine, nu am nimic, nu m-a afectat deloc şi la un moment dat am intrat în depresie. De prin februarie am intrat într-o depresie groaznică de vreo şase luni şi am ieşit cu pastile.

Nu mi-am dat seama că este atât de rău să nu ai de muncă. De fapt, aveam de muncă, dar este rău când trebuie să stai tu cu tine. Eu nu sunt cel mai mare fan al meu şi a trebuit să stau cu mine mult şi am descoperit lucruri care nu îmi plac deloc”, a povestit Marius Manole pentru Spectacola.ro.

„Am descoperit şi singurătatea, am descoperit şi faptul că actoria mi-a mâncat o mare parte din viaţă”

Actorul recunoaște că aceea a fost perioada în care a avut momente în care s-a simțit singur, poate pentru că avea și mai mult timp pentru a-și analiza viața. „Am descoperit şi singurătatea, am descoperit şi faptul că actoria mi-a mâncat o mare parte din viaţă, am descoperit că viaţa este mai frumoasă decât teatrul, am descoperit că nu ştiu să trăiesc şi că nu ştiu decât la teatru să fac acest lucru, am descoperit că am doar două pisici, că am o casă mare şi degeaba.

Este foarte trist să fii într-o casă mare, la o masă şi să stai pur şi simplu pe un scaun. Nu-ţi vine să găteşti, nu ai de ce să mânânci, ar trebui să ai o singură farfurie şi o singură lingură”, a mai spus el.

