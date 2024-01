Cum arăta Andreea Esca în copilărie. Imagini pe care știrista Pro TV nu le-a mai făcut publice: „Eram cu râsul, și când eram băiețel”

Andreea Esca are amintiri frumoase din copilărie și se reîntoarce întotdeauna cu gândul la acei ani care creionează, într-un fel, avântul ei de mai târziu.

Știrista de la PRO TV are convingerea că aducea mai mult cu un băiețel în primii ani, dar avea aceeași poftă de viață și același râs inconfundabil. Fiecare etapă are pentru Andreea Esca o însemnătate deosebită. Ea își amintește cu drag și de perioada în care locuia într-o garsonieră și avea două noptiere și un pat.

Cum arăta Andreea Esca în copilărie

„Fac ordine, curat, de toate… Găsesc tot felul de poze, casete VHS, BETA… Pare că eram cu râsul, și când eram “băiețel”. Mi-am pus un costum de baie, să păstrăm decența vremurilor noi. Și acesta a fost primul meu cățel, Kuki: La capitolul fashion, totul e acum in trend. Și nu doar pentru a sta așa prin curte, la joacă”, a povestit Andreea Esca pe o rețea de socializare, în dreptul câtorva imagini din perioada respectivă.

„O lăsam în pace. Aveau de umblat, de furat cartofi, roșii de pe câmp”

Tatăl vedetei a recunoscut că în copilărie celebra sa fiică avea prieteni în sat și obișnuia să colinde până târziu în noapte alături de ei. „Avea o gașcă aici în sat, veneau pe la 2 acasă, chiar dacă aveau 12, 13 ani. O lăsam în pace. Aveau de umblat, de furat cartofi, roșii de pe câmp”, a mărturisit Dumitru Esca La Măruță.

Andreea Esca a ales un alt drum la început

El a recunoscut că nu a fost încântat că fiica sa a ales Jurnalismul, dar în cele din urmă a susținut-o. În prima fază, Andreea Esca a optat pentru ASE, dar nu a intrat, așa că și-a schimbat rapid prioritățile.

„Ei, am dibuit-o să văd ce îi place. Și am văzut că nu prea îi plac multe. Atunci tocmai venise Revoluția și zic „Du-te la economiști acolo, la ASE!”. Și s-a dus! S-a dus unde i-am spus, dar nu a intrat. Am fost supărat până am văzut că și-a făcut loc după aia la o facultate de Jurnalism. Nu eram încântat. Mai erau și alte secții pe acolo și am crezut că se duce la altă secție. Ea s-a dus unde a vrut și după aia am susținut-o”, a mai povestit tatăl vedetei.

Andreea Esca a locuit într-o garsonieră

Andreea Esca și-a reamintit că înainte să cunoască celebritatea a locuit într-o garsonieră. Mai târziu, știrista și-a achiziționat un apartament cu două camere.

„În drum spre întâlnirea cu foștii colegi de la începutul carierei, am trecut prin fața garsonierei în care am locuit pentru prima dată singură. Super emoții! M-am întors să fac poze!‘, a spus ea pe o rețea de socializare.

„Aveam un pat și două noptiere. Hainele le țineam într-un fel de dulap, pe hol”

Andreea Esca preluase locuința de la bunica ei, care se mutase cu părinții ei. Deși nu a stat mult aici, perioada a fost una fericită. Anii petrecuți în Vatra Luminoasă îi trezesc, de asemenea, un zâmbet.

„Aveam un pat și două noptiere. Hainele le țineam într-un fel de dulap, pe hol, și bucătăria cum o lăsase Mamaie, care se mutase la noi ca să stau eu singură aici. N-am locuit foarte mult, dar a fost amuzant. Mi-am luat apoi un apartament cu două camere în cartierul copilăriei mele, Vatra Luminoasă’, a explicat vedeta Pro TV.

