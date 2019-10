Catrinel Menghia și-a botezat fetița. FOTO

Catrinel Menghia și-a dorit o petrecere de botez discretă și departe de ochii curioșilor. Modelul de talie internațională a ales un decor alb pentru petrecerea fiicei sale, în jurul unei piscine, și a ținut să aibă ca invitați doar cele mai apropiate persoane din viața ei.

Catrinel Menghia, cunoscută în afară cu numele de Catrinel Marlon, în vârstă de 33 de ani, trăiește o poveste de dragoste de 8 ani cu producătorul de filme Massimiliano Di Lodovico (41 de ani), după ce, în primăvara lui 2011, Catrinel a divorțat de impresarul sportiv Massimo Brambati pentru că acesta o înșelase în repetate rânduri. De curând, Catrinel Menghia a vorbit pentru prima dată despre durerosul proces de divorț prin care a trecut: „Întotdeauna am avut relaţii lungi. La fiecare dintre ele am crezut că nu o să se termine niciodată. A fost o relaţie lungă şi, dacă soţul meu nu mi-ar fi greşit, cred că ar fi durat pentru totdeauna. Dar da, de obicei, când îmi aleg o persoană cu care să stau, ştiu că vreau să stau cu acea persoană pentru totdeauna. Adică nu încep o relaţie doar ca să am companie, ca să mă distrez.

Întotdeauna gândul meu a fost să-mi întemeiez o familie, ăsta a fost scopul meu. Ce am învăţat? Nu prea am învăţat, pentru că de fiecare dată am spus că nu o să mai fac aceleaşi greşeli, că nu o să mai fiu atât de bună.” – a declarat recent Catrinel Menghia pentru adevărul.

