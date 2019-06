Câți iubiți a avut Andra până să se căsătorească cu Cătălin Măruță

Andra a dezvăluit că era foarte curtată înainte de a se căsători cu Cătălin Măruță, însă era și foarte timidă și rușinoasă, prin urmare artista nu a făcut niciodată primul pas, ci a așteptat să fie cucerită. Andra a recunoscut că înainte de a-l întâlni pe cel care i-a devenit ulterior soț a avut doar două relații: „Nu am avut multe relatii, eram rușinoasă, dar cred că băietii mă plăceau. Nu făceam primul pas. Eu m-am pupat cu doi băieti, dar am avut doar două relații: una înainte de Cătălin. Relația care m-a împlinit este cea cu Cătălin. Eu în schimb nu suportam iubitii surorii mele, Aura, cea mijlocie. O iubeam mult și voiam să stea numai cu mine. Dar acum sigur mă iubeste cumnatul meu” – mărturisea Andra în urmă cu un an.

Andra și Cătălin Măruță se pot mândri cu o familie foarte frumoasă, cei doi fiind parcă predestinați, însă cu toate acestea între ei nu a fost nici pe departe dragoste la prima vedere: „Ne-am văzut prima dată la el la emisiune la TVR. Eram amici. Nu-l vedeam atunci ca pe bărbatul cu care mi-aș petrece toată viața, mai ales când avea părul lung. Nu mi-a plăcut deloc. Când s-a tuns, am început să-l privesc cu alți ochi”, – a dezvăluit Andra.

Sursă foto: Instagram