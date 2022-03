Cât câștigă Theo Rose din muzică: „Am bani strânși și nu fac nimic cu ei”

Theo Rose, 24 de ani, câștigă sute și chiar mii de euro din evenimente și postări în social media, fiind una dintre artistele foarte apreciate de fani. În afară de ele, cântăreața cochetează și cu televiziunea. Pentru Theo Rose, muzica este mult mai importantă decât contractele și banii.

Invitată la podcastul produs și găzduit în exclusivitate de canalul de YouTube Happyfish „Aproximativ discuții”, cu Gojira, Theodora Maria Diaconu, pe numele său real, a povestit despre pasiunea ei de a cânta. Momentan, recunoaște artista, nu-și vede talentul ca pe un instrument de a face business, ci mai degrabă de a fi mai aproape de fani prin muzica ei.

„Eu pe părinții mei nu i-am lăsat niciodată să se bage, am semnat contracte de capul meu, după ce am făcut 18 ani. Mai și scria că trebuia să consult un avocat și eu nu consultasem pe nimeni. Pentru mine, ce se întâmplă muzical, e gratuit cumva. Sunt convinsă că e vorba de business. Și eu fac bani, mulțumesc lui Dumnezeu că îmi permit lucruri la care înainte doar visam, dar nu-mi pasă de partea asta de business și de bani. Am bani strânși și nu fac nimic cu ei. ‘Lasă că e pandemie, ce să faci’. De ce să investesc dacă nu sunt afaceristă. Eu acum sunt cântăreață, nu știu să fac afaceri”, a dezvăluit artista la podcast.

Cât câștigă Theo Rose din evenimente și social media

Pentru o cântare de aproximativ 45 minute, fanii lui Theo Rose trebuie să scoată din buzunare 4.000 euro, scrie a1.ro.

De cele mai multe ori, la astfel de evenimente, Theo Rose nu merge singură. De-a lungul carierei, ea a făcut colaborări cu mulți alți artiști, iar unul dintre ei este Bogdan de la Ploiești, mai precizează sursa citată.

Pentru celebra cântăreață, manelele sunt un gen muzical care a fost mereu apreciat de fani, iar cele mai multe hituri din trendingul de pe YouTube îi aparțin. De-a lungul timpului, Theo Rose a colaborat cu artiști cunoscuți, printre care DJ Project, Whats Up, Florin Salam sau Jador.

Theo Rose a dezvăluit într-un interviu pentru Impuls Radio câți bani câștigă din Facebook și Instagram.

„Pe feed costă (n.r. postarea) 950 de euro, o serie de Insta Story plus tag pentru client costă 500 de euro, un video pe feed e 1.200 de euro și o postare pe feed e 950 de euro”, a declarat cântăreața, scrie Libertatea.ro.

