Mariah Carey, recompensată cu premiul Icon pentru întreaga carieră

Potrivit organizatorilor ceremoniei și a companiei de producție Dick Clark Productions, artista va susține și un recital în cadrul evenimentului.

Mariah Carey deține recordul pentru cele mai multe cântece clasate pe prima poziție a topului Billboard Hot 100. Ea a lansat 18 piese care au atins această performanță, printre ele numărându-se „Dreamlover”, „Hero”, „Fantasy”, „Honey” și „We Belong Together”.

De asemenea, piesa „One Sweet Day”, în colaborare cu trupa Boys II Men, a petrecut cele mai multe săptămâni în fruntea clasamentului Billboard Hot 100. Acest cântec a ocupat prima poziție timp de 16 săptămâni, între decembrie 1995 și martie 1996.

La ceremonia de anul trecut a Billboard Music Awards, premiul Icon a fost acordat cântăreței Janet Jackson.

Mariah Carey s-a lansat în anul 1990, sub îndrumarea lui Tommy Mottola, cu care a fost căsătorită timp de patru ani. Până în prezent, artista a fost recompensată cu cinci premii Grammy, 19 premii World Music, 10 American Music și 14 trofee Billboard Music.

Cântăreața este cunoscută pentru piese precum „Without You”, „Hero”, „All I Want For Christmas Is You” şi „We Belong Together”. Ultimul album de studio al vedetei, „Caution”, a fost lansat pe 16 noiembrie 2018.

Billboard Music Awards se va desfășura anul acesta pe data de 1 mai, la MGM Grand Garden Arena din Las Vegas. Gazda evenimentului va fi cântăreața Kelly Clarkson.

