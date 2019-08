Bianca Drăgușanu, prima declarație după ce s-a căsătorit: „Nici măcar părinții noștri nu au știut” 

Bianca Drăgușanu, în vârstă de 37 de ani, a oferit prima declarație după ce a devenit oficial soția lui Alex Bodi și a mărturisit că nici măcar familia nu a știut că urma să facă acest pas: „Eu în ultimul an, așa m-am simțit, sunt foarte fericită că am făcut acest lucru și amândoi simțim…nu am cuvinte să exprim. Nici măcar părinții noștri nu au știut, ne-am dorit să fie un eveniment foarte restrâns și amândoi ne-am dorit să nu se afle public, dar asta este. O să afle mama acum și de la voi și părinții lui. Prietenii noștri care ne-au ajutat să îndeplinim toate.

A fost discutată de mai multă vreme… Suntem căsătoriți. Eu mă îmbrac în fiecare zi în rochie de mireasă. Acum mergem să luăm masa la restaurant și apoi mergem la sală”, – a declarat Bianca Drăgușanu la emisiunea „Star la Mare Fitză”, de la Antena Stars, conform spynews.ro.

„Amândoi am avut emoții. Sunt emoții…acum trebuie să dăm explicații la toată lumea”, – a completat Alex Bodi.

Sursă foto: Instagram

