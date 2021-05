Bianca Drăgușanu (39 de ani) nu a ascuns niciodată că iubește intervențiile estetice. Modelul ar fi a apelat la prima intervenție cu 13 ani în urmă, când și-a pus pentru prima oară implanturi mamare. Ulterior, în februarie 2020, vedeta și-a schimbat silicoanele cu un model mai nou, din motive medicale.

De-a lungul trecerii timpului, Bianca și-a modelat nasul, subțiat gleznele, mărit buzele și pus implanturi fesiere. Totodată, modelul are fațete dentare și a apelat la un lifting facial pentru a obține un aspect întinerit și pentru a-și accentua linia mandibulei.

Bianca Drăgușanu, intervenție estetică nouă la nivelul feței

Acum, Bianca vrea să-și redefinească maxilarul și să-și modifice forma buzelor. „Am ajuns din nou la Cluj, pentru că, așa cum vă spuneam la începutul săptămânii, mi-am făcut programare. Râdem, glumim, dar eu chiar am multe chestii de corectat.

Atât la forma feței, cât și la buzele astea de care efectiv mi-am bătut joc în ultimii ani din viața mea. Am constatat că trebuie să le topim și să le reinjectăm când vor fi vindecate, ca să arate cum trebuie. Până ajungem la partea cu buzele, vrem să continuăm cu linia mandibulei pentru că data trecută am făcut parțial”, a spus Bianca Drăgușanu pe Instagram.

„Am niște buze exagerat de mari și de răsfrânte și deloc conform dorințelor mele. Mie-mi place de mine și așa, dar știu că se poate o variantă mai bună. Nu știu dacă o să rezist să stau două săptămâni fără buze sau aproape deloc.

Mă analizez, mă gândesc cu topitul ăsta, dacă am curajul să fac treaba asta, cu toate că-mi doresc foarte tare să am niște buze perfecte. Dar, până la situația și faza cu topitul, până-mi iau inima în dinți și hotărăsc să fac treaba asta, vreau să se vadă mai bine conturată [bărbia]. Am pus foarte puțin data trecută, adică 0,8 ml”, a mai spus Bianca.

În martie 2021, Bianca voia să-și remodeleze nasul. „Urmează să-mi fac o rinoplastie pentru a avea un nas exact ca filtrul meu, mai mic, mai subțire…

Majoritatea prietenilor mi-au zis să nu fac treaba asta, dar eu așa mă simt mai încrezătoare în mine. Abia aștept să mă modeleze așa cum vreau eu. O să am un năsuc de vis, dar o să vă pun poze și insta-uri și cu mine post-operator”, spunea Bianca Drăgușanu atunci.

Bianca Drăgușanu a fost căsătorită cu prezentatorul TV Victor Slav, alături de care are o fiică, Sofia Natalia (4 ani), și cu fostul om de afaceri Alex Bodi.

