Trapperul Azteca și iubita lui, Dana, s-au despărțit. „Am învățat multe unul de la celălalt”

Trapperul Azteca și iubita lui, Dana, au anunțat că s-au despărțit după o relație de câțiva ani. Artistul a explicat motivele care au condus la despărțire.

O poveste de dragoste care părea de durată a ajuns la final. Trapperul Azteca și iubita lui, Dana, apreciați pentru relația lor armonioasă, au anunțat oficial despărțirea, o veste care i-a surprins pe admiratorii lor. Deși decizia nu a fost ușoară, cei doi au ales să urmeze drumuri separate.

Azteca a dezvăluit pe Instagram că, în ultimele luni, distanța emoțională dintre el și Dana a crescut și că au decis de comun acord să se despartă.

„Eu și Dana am decis să ne despărțim. Nu există un motiv negativ sau ceva rău între noi. Nu ne-am înșelat, nu ne-am vorbit urât și nu ne-am rănit niciodată. Am avut o relație foarte frumoasă și sănătoasă și am învățat multe unul de la celălalt. În ultimele luni ne-am distanțat în mod natural și am simțit că relația, pur și simplu, s-a consumat. Noi, înainte de orice, am fost cei mai buni prieteni și asta nu se va schimba. Vom rămâne prieteni și ne dorim ca peste ani să ne putem vedea și vorbi cu respect, fără resentimente”, a explicat artistul, citat de Spynews.

Chiar dacă despărțirea a fost o decizie comună, Azteca recunoaște că nu este un moment ușor pentru niciunul dintre ei. Atât el, cât și fosta sa parteneră au nevoie de timp să se adapteze noii realități.

„Nu e ușor pentru niciunul dintre noi, dar simțim că asta este decizia corectă pentru evoluția și fericirea noastră. Așa cum am fost pentru mulți un exemplu de cuplu sănătos și fericit, ne dorim să arătăm că și o despărțire poate fi făcută frumos, sănătos, cu respect și maturitate. Am ales să comunicăm prin acest mesaj pentru că momentan nu ne simțim pregătiți să vorbim despre asta. (…) Avem nevoie de timp și spațiu și am aprecia dacă ne-ați oferi liniște o perioadă în legătură cu acest subiect”, a adăugat el.

Azteca, pe numele real Andrew-Edward Nedelcu, este un cunoscut trapper român născut în Australia, dar crescu la București.

Foto: Instagram

