Aurelian Temișan, 28 de ani de iubire cu soția: „Monica înseamnă consecvență și seriozitate”. Cum își cresc cei doi fiica / Exclusiv

Aurelian Temișan face dezvăluiri în exclusivitate despre copilărie și perioada școlii, când a fost dat afară din cor și lăsat corigent la muzică, în clasa a VII-a. Dacă sora lui fusese mereu premiantă și mândria școlii, Aurelian Temișan era fascinat de fotbal și de alte treburi băiețești. Cum s-a schimbat cu trecerea anilor, cum a ajuns artist, care este secretul căsniciei cu Monica Davidescu, dar și cum este în tolul de tată, aflăm de la Aurelian Temișan.

Într-un interviu exclusiv pentru UNICA. RO, celebrul cântăreț și actor Aurelian Temișan dezvăluie detalii neștiute despre copilăria lui și cum îi „corecta” pe cei care îi puneau diverse porecle. Își amintește de prima dragoste din viața lui, o fată pe care s-a dus s-o ceară de nevastă, mărturisește că a fost „împins” de la spate de tatăl lui să se apuce de cântat și recunoaște că niciodată nu s-a simțit o „vedetă”.

Aurelian Temișan: “Îmi plăcea să fiu ‘Florin Piersic’ al cartierului”

Aurelian Temișan (50 ani) ne spune ce fel de tată este pentru Dora, ce înseamnă Monica Davidescu, frumoasa și talentata lui soție, pentru el, și își amintește de cel mai cumplit moment din viața lui, ziua în care și-a pierdut mama.

Cum a fost concertul de la Teatrul Național București de pe 27 februarie?

Pe data de 27 februarie, la Teatrul Naţional Bucureşti, sala „Ion Caramitru”, am sustinut concertul „Aurelian Temişan… de dragoste”, un concert unde a fost sărbătorită iubirea, in preajma zilei de Dragobete, prin câteva dintre cele mai frumoase melodii româneşti cântate de-a lungul anilor, scrise de compozitori celebri şi lansate de nume mari ale muzicii din ţara noastră. Pe lângă artiştii instrumentişti invitaţi în concert au fost alături de mine Monica Anghel și Sanda Ladoși. Un moment emoţionant, pentru public, dar şi pentru mine si Monica, soția mea, a fost acela în care am cântat în duet cu Dora, fiica mea, cântecul „Măicuţă, îţi mulţumesc”.

Concertul „Aurelian Temişan… de dragoste” a fost „sold out” cu multe zile înainte de a avea loc, ceea ce demonstrează că publicul doreşte muzică bună, de calitate. La toamnă, pe 20 noiembrie, va mai avea loc un asftel de concert, spre bucuria publicului și nu numai.

Aurelian Temișan în concertul de la Teatrul Național, 27 februarie 2023. Sursă foto: Arhivă personală

Am o curiozitate, cum reușești să nu-ți arăți vârsta? Tu nu îmbătrânești niciodată. Ai vreun secret?

Îți mulțumesc, cred că este o chestie de genă, nici măcar programul meu nu cred că ajută neapărat la felul în care nu îmi arăt vârsta. Dacă închid ochii, mă uit în urmă, mi-l amintesc pe tata și realizez că, la 66 de ani, vârsta la care, din păcate, a hotărât el să plece din lumea asta, nu avea niciun rid pe față, nici el și nici mama. Este o chestie doar de genă. Probabil ajută și felul în care am grijă ce mănânc și cât mănânc. Și nici adeptul cremelor nu sunt. E natura mai blandă cu mine. Sper să fie procesul asta cât mai lung posibil.

Aurelian Temișan, despre Te cunosc de undeva: “Mi-aș dori să cred că putem ieși la pensie, noi jurații, de la această emisiune”

Cum este casa Te cunosc de undeva?

Famila „Te cunosc” este, pentru mine, o bucurie imensă. Sunt fericit să văd că, după 10 ani, acest proiect există. Cine l-a conceput l-a conceput să reziste și într-o țară ca România știm să ne bucurăm de un asftel de produs. Am zis odată, într-o postare, că mi-aș dori să cred că putem ieși la pensie, noi jurații, de la această emisiune, pentru că este o emisiune care nu are vârstă și care poate ține mult dacă suntem atenți cu ea și la ce noutăți putem aduce ca oamenii să simtă acest lucru. Mă simt minunat și sper să dureze mult această bucurie a noastră, a românilor.

Aurelian Temișan, la TCDU. Sursă foto: Facebook

Ce-ți plăcea să faci când erai copil?

Când eram copil îmi plăcea să fiu ‘Florin Piersic’ al cartierului, îmi plăcea foarte mult și de Adrian Pintea. Așa îmi adunam eu copiii, în cartier, nu mai sunam la fiecare la ușa ci mergeam în spatele blocului și începeam să țip celebra urătură ‘Ei cuțit, cuțit, cuțit, de trei ori te-am ascuțit’. Până terminam eu de spus toată replica veneau, pe rând, toți afară.

Adrian Temișan: “Cu timpul mi-am dat seama că tata îmi era mai mult decât tată, îmi era prieten”

Când aveai nevoie de sfaturi la cine te duceai, la mama sau la tata?

Nu știam ce-s alea sfaturi. Când aveam o problemuță mă duceam mai ușor la mama, pe tata îl considerăm mai dur la vremea respectivă. Cu timpul mi-am dat seama că tata îmi era mai mult decât tată, îmi era prieten și îmi putea da niște sfaturi, evident bărbătești, altele pe care le-aș fi primit de la preaiubita mea mamă.

Cine era mai exigent dintre ei?

Exigența venea din partea tatălui care nu a fost neapărat un tip cazon de fel, nu era militaros, dar i-am știut de frică. La polul opus era mama, care era de o blândețe imensă și care „stătea” între noi, sora mea și eu, și tata.

Aurelian Temișan a rămas corigent la muzică

Ce-ți mai amintești din perioada școlii? Erai premiant sau rebel?

Marea mea problema cât am fost la școală e că, din clasa întâi, i-am ‘luat’ învățătoarea surorii mele. Intrat în clasa a V-a i-am preluat toți profesorii, că am fost în aceeași serie. Iar problema a fost că sora mea era premiantă, olimpică, 8 ani cu coroniță pe cap și a fost mereu o comparație între mine și ea. Eu eram băiat, mie îmi plăcea fotbalul și nu-mi plăcea comparația, parcă făceam special și fiu opusul ei. Am mai luat și premii, dar după clasa a IV-a s-a terminat cu premiile. În clasa a IV-a m-au dat afară din corul școlii, pentru că doar unul cânta aiurea și ăla era meu. Iar în clasa a VII-a am rămas corigent la muzică, așa că îți dai seama ce copil am fost.

Mereu ai privit lumea ‘de sus’. Aveai vreo porecla la școală, la liceu?

Doar una? Am avut mai multe. Mi s-a spus ‘Păluga’ o vreme până am făcut ‘liniște’ acolo unde mi se spunea așa. Nu dădeam voie oricui să-mi pună porecle mie, cel mai înalt din clasa întâi până am terminat școala. (râde)

“I-am zis că vreau s-o cer de nevasta pe fiica lui”

Când te-ai îndrăgostit prima oară?

Aici este o experiență frumoasă. Prima oară m-am îndrăgostit la 4 ani când, din spusele bunicii mele și din ce-mi aduc eu aminte, am și cerut-o de nevasta pe Gabriela, o fată frumoasă cu părul creț. Și mai mult decât atât știu că m-am dus să o cer de la părinții ei. Am intrat, m-am lipit de zid, tatăl ei se uita la televizor și m-a întrebat de ce am venit. I-am zis că vreau s-o cer de nevastă pe fiica lui și mi-a spus că mi-o da, dar s-o mai las să mai crească un pic. Am plecat extrem de fericit de acolo, ei s-au mutat la un moment dat din cartier, am căutat-o și nu am mai găsit-o, am suferit ani de zile dar… viața a continuat.

Cum s-a apucat Aurelian Temișan de muzică: “Tata și-a dat seama că am potențial”

Dar de muzică exact când te-ai apucat?

De muzică nu m-am apucat, am fost… ‘apucat’. Cântam prin casă și tata, care cântase și el, și-a dat seama că am potențial iar la un moment dat mi-a spus să merg cu el, să văd și eu cum stă treaba. Am fost la Festivalul de la Mamaia din ’89, am luat preselecția, a venit festivalul în septembrie, iar după seara în care am debutat, a două zi am și apărut la televizor. Acela a fost începutul poveștii mele frumoase, cu muzica.

“Nu am uitat că m-am născut la fel de mic și la fel de ‘dezbrăcat’ ca ceilalți”

Te-ai simțit vreodată ‘vedetă’? Sau ai rămas omul Aurelian Temișan?

Cred că nu, am simțit mereu că nu fac altceva decât să duc mai departe ce mi-a fost dat să duc, să descopăr această lume a statului pe scenă și a mesajului transmis și să îmi placă comunicarea cu toți omenii cu care intru în contact. Nu am uitat că m-am născut la fel de mic și la fel de ‘dezbrăcat’ ca ceilalți oameni cu care mă întâlnesc.

Vocația pe care am primit-o și harul de la bunul Dumnezeu mă fac să fiu cel care are grijă de cei din față mea, să-i duc în starea mea, să-i fac să înțeleagă mesajul meu și să ne bucurăm împreună de o seară minunată la un concert sau la o piesă de teatru. A fi vedetă…este un termen pe care nu l-am înțeles, pe care și-l arogă mulți în ziua de azi crezând că, dacă au apărut o dată, au cucerit lumea. Eu cred că asta se poate dovedi în timp, iar eu am avut mult de învățat de la cei dinaintea mea.

Aurelian Temișan, despre rolul de tată: “Nu duc lipsa de răbdare, în special când este vorba de Dora”

Cum ești că tată? Când ai răbdare și când nu?

Nu duc lipsa de răbdare, în special când este vorba de Dora. Îmi place să o simt provocată de o anumită situație și o las pe ea să se manifeste un pic pentru că din multe din reacțiile ei am și eu de învățat. Sunt răbdător atâta vreme cât finalitatea unei discuții, unei probleme create duce la progres și înțelegem ceva amândoi din treaba asta.

Aurelian Temișsan, împreună cu soția și fiica lui. Sursă foto: Arhivă personală

Ce ai învățat de la Dora în acești 12 ani?

Am învățat că lucrurile nu stau cum vreau eu numai pentru că sunt părintele ei. Am învățat să o ascult și să răspund la nevoile ei printr-o soluție care să o ajute, sau pe care să o simtă, nu care să impună.

Ești împreună cu Monica de 28 de ani. Când o privești, care este primul gând care-ti vine în minte?

–Monica înseamnă consecvență și seriozitate.

“Avem atâta treabă încât nu avem timp să bârfim ce fac alții”

Cum ați reușit să rezistați, în lumea asta nebună?

Da, este o lume nebună, cred că am reușit să ne adaptăm pentru că ne-am văzut fiecare de culoarul lui și împreună de culoarul comun, neinteresându-ne ce este în curtea vecină. Avem atâta treaba încât nu avem timp să bârfim ce fac alții, indiferent dacă fac bine sau nu, și asta ne ține mereu în priză și foarte echilibrați.

Când vă mai certați, cine cedează primul?

Când ne mai certăm, certurile sunt la modul general pe profesie. Iar certurile de genul acesta înseamnă progres din punctul nostru de vedere. E normal să nu avem păreri identice, dar atât timp cât finalitatea este win-win, atunci constatăm că certurile sunt bine venite. În ceea ce privește partea casnică a certurilor, n-ai scos gunoiul la timp, ai zis că faci aia și n-ai făcut, nimicuri, dar astea nu sunt certuri.

Aurelian Temișan și Monica Davidescu. Sursă foto: Arhivă personală

“Dimineață am primit telefon că am pierdut-o pe mama și seara aveam de jucat o comedie”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Cum ai reușit să treci peste?

Cel mai mare examen pe care l-am trecut în viață profesională, îmbinat cu viață personală, a fost când dimineață am primit telefon că am pierdut-o pe mama și seara aveam de jucat o comedie. Vorba regizorului, care mi-a dat mesaj și mi-a zis: ‘Azi vei trece examenul cel mai important, ultimul prag al actorului, de a juca comedie cu drama în suflet’. Când am pășit pe scenă am uitat de tot, așa că am dus spectacolul la bun sfârșit.

Care este cea mai importantă calitate a ta și cel mai mare defect?

Calitate este că știu să ascult și defect că las neterminate lucruri pe care nu le simt. Mă apuc de un proiect și dacă nu îl simt ok, îl las. Nu e delăsare, e doar simțul.

Ce nu ai face niciodată în viața ta?

Nu mi-aș construi fericirea pe necazul altuia.

Cum îți găsești echilibrul după o periodă mai grea?

Cel mai simplu e să nu fug de treburi ci doar să mă separ de ele. Mă închid în carapacea mea de energie și mă hrănesc cu lucruri care îmi plac.

Ce ai în plan pentru anul 2023?

Profesional să continuăm ce am început, să ducem la bun sfârșit spectacolele noastre de la Compania de Teatru Concordia, compania mea și a Monicăi, să le ducem peste tot prin țară. „Divorțul anului”, Eu te cred, da’ tu… mă minți!”, „O noapte furtunoasă” care este cea mai recentă premieră a noastră și care se bucură de un succes și de o vânzare foarte mare, este și în programa școlară așa că vin grupuri de elevi și de liceeni să o vadă și pe plan muzical continui șirul concertelor de calitate pe care le realizez.

Sursă foto: Aurelian Temișan