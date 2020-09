Cuplul este extrem de privat. Până acum, niciunul nu a confirmat informația. Perechea nici nu a anunțat formal că urmează să devină părinți.

Au devenit părinți pentru prima dată! Numele ales are o semnificație puternică pentru pereche

Actorii Joaquin Phoenix (45 de ani) și Rooney Mara (35 de ani) au devenit părinți pentru prima dată.

Perechea a binevenit un fiu. Pe micuț, Rooney și Joaquin l-au numit River, în onoarea regretatului frate al actorului, River Phoenix.

Regizorul Victor Kossakovsky a dezvăluit informația într-un Q&A organizat după lansarea filmului Gunda în cadrul Festivalului de Film de la Zurich, informează Just Jared.

Perechea s-a logodit în anul 2019. Potrivit presei internaționale, speculațiile privind sarcina lui Rooney au pornit în luna mai. Paparazzi au fotografiat-o pe actriță purtând un outfit foarte larg, pentru a-și ascunde sarcina.

Rooney și Joaquin s-au cunoscut în anul 2013 pe platourile de filmare ale peliculei Her. Relația lor a început însă trei ani mai târziu, în 2016.

Cuplul a fost reunit pe marele ecran în producția Maria Magdalena. Joaquin și Rooney și-au confirmat relația pe covorul roșu al Festivalului de Film de la Cannes 2017.

Cei doi au vorbit și s-au îmbrățișat după ce actorul a fost premiat pentru reprezentația din filmul You Were Never Really Here, scria la vremea respectivă People. O altă sursă mărturisea că au vorbit pe tot parcursul galei de premiere.

„Vorbeau non-stop. O discuție nesfârșită. Apoi s-au îndreptat spre mașina lor în timp ce se țineau de mână. Păreau un cuplu foarte natural.”

Deși și-au confirmat relația, Phoenix și Mara și-au păstrat intimitățile vieții de cuplu doar pentru ei.

Într-un interviu oferit publicației T Magazine în 2017, bărbatul a confirmat că, încă de atunci, el și Rooney locuiesc împreună.

Foto: Instagram

