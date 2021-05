Ariana Grande (27 de ani) și logodnicul ei, Dalton Gomez (25 de ani), s-au căsătorit la începutul lunii mai. Evenimentul a avut loc în Montecito, California, în locuința solistei. Ceremonia a fost intimă, fiind prezenți mai puțin de 20 de invitați.

Ariana Grande a publicat primele imagini în rochie de mireasă

Ariana a purtat o rochie creată de designerul Vera Wang (71 de ani). Solista și Vera au mai lucrat împreună în 2018, la ținuta cântăreței pentru Gala Met. Cu mult înaintea Galei Met, Vera i-a promis Arianei că îi va crea rochia de mireasă, deși atunci nu era încă logodită.

Rochia mulată și fără bretele a avut un decolteu-inimă și spatele dezgolit. Ariana a optat și pentru o pereche de cercei cu o semnificație puternică. Designerul Lorraine Schwartz a creat bijuteriile din perle și diamante. Cântăreața a purtat un cercel invers, pentru a marca momentele „întoarse pe dos” din viața ei.

Logodnicul solistei, Dalton, a optat pentru un costum negru și o cămașă albă, ambele creații Tom Ford. Fotografii cu Ariana Grande în rochie de mireasă găsiți mai jos!

Ariana a pășit către altar alături de ambii ei părinți, Joan Grande și Ed Butera, deși în versurile piesei Thank u, next solista mărturisea că-și va „ține [doar] mama de mână” când momentul să se căsătorească va veni.

Relația complicată dintre Ariana și tatăl ei a devenit mai strânsă în ultimii ani. În 2020, pe scena galei premiilor Grammy, artista a schimbat versurile piesei Thank u, next din „I’ll be thanking my dad / ‘Cuz she [mama] grew from the drama [Îi voi mulțumi tatălui meu, pentru că mama s-a maturizat din cauza dramei (din relația lor)]” în „I’ll be thanking my dad / ‘Cuz he’s really awesome [Îi voi mulțumi tatălui meu, pentru că este într-adevăr grozav]”.

Cine este și cu ce se ocupă logodnicul Arianei Grande

Dalton s-a născut și a crescut în San Bernardino, California de Sud, înainte de a se muta în Los Angeles. În prezent, lucrează ca agent imobiliar pentru grupul Aaron Kirman, care vinde proprietăți de lux în zone rezidențiale din Los Angeles.

Dalton l-a ajutat pe avocatul Arianei să-și vândă proprietatea în valoare de 7,5 milioane de dolari. Casa a fost cumpărată de actorul Kunal Nayyar, din serialul The Big Bang Theory.

Șeful lui Gomez, Aaron Kirman, i-a servit drept agent imobiliar artistei. El a fost cel care i-a vândut proprietatea în care locuiește cu 13,7 milioane de dolari. În august 2020, o sursă a dezvăluit pentru Us Weekly că „Ariana căuta o proprietate în afara Los Angelesului, iar echipa ei a pus-o în legătură cu Dalton”.

„Imediat cum l-a văzut i s-a părut drăguț și chipeș. A cerut echipei să stabilească o întâlnire doar cu el. S-a îndrăgostit de el la scurt timp după ce l-a cunoscut.” Dalton și Ariana au numeroși prieteni în comun și, mai mult decât atât, amândoi iubesc câinii. În trecut, Dalton a fost dansator.

Despre relația lor se speculează încă din februarie 2020, cu toate acestea, perechea a confirmat zvonurile în mai, printr-o apariție în videoclipul piesei Stuck With U a solistei, în colaborare cu artistul Justin Bieber (26 de ani).

„Este o perioadă fericită. Toată lumea e fericită. Familiile lor sunt fericite”, a declarat o sursă pentru E! News. „Nu pot fi mai încântați decât sunt deja”, a completat.

În octombrie, o altă sursă dezvăluia că perechea este îndrăgostită lulea. „Ariana este îndrăgostită nebunește. Este o relație sănătoasă. Le place să fie normali, iar Ariana iubește cât de cu picioarele pe pământ este Dalton. Nebunia industriei din care face parte este echilibrată în viața ei intimă. Petrec mult timp la ea acasă.”

