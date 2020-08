Anna Lesko, afectată de pandemie: „Nu se întrevede vreo variantă de redresare”

Anna Lesko, care va participa în noul sezon de la Ferma, a vorbit despre traiul din pandemie și a explicat cum a afectat-o situația din punct de vedere profesional: „Este adevărat că artiştii sunt, şi la ora asta, afectaţi. Toate domeniile au fost afectate, între timp mulţi şi-au reluat activitatea. Însă pentru noi, artiştii, chiar e greu…

E o situaţie imposibilă, eu am anulate toate concertele, inclusiv Revelionul s-a anulat acum câteva săptămâni. Nu ştim ce va urma, ştii şi tu cât de şubredă este toată situaţia pe care o trăim, se mai abrogă ceva, se mai pune în vigoare altceva. Iar deocamdată nu se întrevede vreo variantă de redresare. Asta e cel mai greu pentru mine în pandemie: faptul că îmi lipsesc concertele, relaţionarea cu publicul. Eu şi când am fost gravidă, în luna a opta, am cântat. Apoi la trei săptămâni după naştere am fost pe scenă din nou. Deci niciodată nu am stat atât de mult departe de public. Dar sper să trecem cumva peste asta, să ne reluăm activitatea.” – a spus Anna Lesko pentru Ok!Magazine.

Sursă foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro