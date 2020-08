Silvia Dumitrescu suferă de o boală rară: „Nu are niciun leac. Trebuie să mă împac cu ideea aceasta”

Silvia Dumitrescu, recunoscută grație optimismului, umorului și stilului său excentric și colorat, a fost diagnosticată de curând cu o boală autoimună rară. Este vorba de boala Hashimoto sau tiroida autoimună, afecțiune pentru care nu s-a descoperit până acum niciun leac, iar odată cu timpul metabolismul devine din ce în ce mai lent, acesta fiind și motivul pentru care Silvia Dumitrescu s-a îngrășat enorm. Solista trebuie să ia tratament pentru a o ține în frâu pentru tot restul vieții:

”Am o imunotiroidie. Este o boală pe care trebuie să o duc până la capătul vieţii. Nu are niciun leac. Este o boală autoimună. Trebuie să mă împac cu ideea aceasta. Am şi momente când mă simt mai bine, am şi momente când îmi dă bătăi de cap, dar… după cum se ştie, şi acele kilograme în plus pe care le-am căpătat de mult timp sunt din cauza acestui lucru. Tot metabolismul devine mai lent”, – a dezvăluit Silvia Dumitrescu.

Silvia Dumitrescu luptă cu boala și la cei 60 de ani pe care-i are arată foarte bine. Artista a dezmințit zvonurile prin care se vehicula că ar fi în depresie și de aceea s-ar fi îngrășat, mai ales că în ultimul timp a reușit să dea jos 25 de kilograme și să revină la hainele colorate care au consacrat-o: ”Am toate motivele din lume să fiu fericită, de depresie nu e vorba. Sunt momente când nici nu te poţi da jos din pat. N-ai energie și se pare că ţi s-au înecat toate corăbiile. Dar nu durează mult lucrul acesta”, – a mai povestit Silvia Dumitrescu.

Sursă foto: Facebook

