Anghel Damian, despre viața cu Sasha și rolul de tată: „Mi-am imaginat că o să fie o perioadă dificilă”

Viața unei persoane se schimbă total în momentul în care aceasta devine și își asumă rolul de părinte. Acesta este și cazul lui Anghel Damian care a povestit cum decurg lucrurile în familia lui și a lui Theo Rose de când a venit pe lume micul Sasha.

În luna iunie a acestui an, Theo Rose și regizorul au devenit părinți pentru prima dată. Deși artista s-a întors deja pe scenă și pe platourile de filmare, Anghel spune că el a încercat să își împartă tot timpul între carieră și familie. Îl ajută și faptul că bebelușul este cuminte și îi lasă să se odihnească.

Anghel Damian, dezvăluiri despre viața de tată

Anghel Damian are o viață plină, atât din punct de vedere profesional, cât și personal. Înainte de nașterea fiului său, acesta a început să lucreze la două proiecte importante, „Clanul” și „Groapa”, seriale difuzate pe Pro TV. De asemenea, acesta joacă și în diferite piese de teatru, la Teatrul de Comedie.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 8)

Iar de când în viața lui a apărut și Sasha, acesta încearcă să se împartă între familie și carieră și încearcă să nu piardă niciun moment important din viața fiului său.

„E un efort colosal. Mărturisesc că știam că o să fie greu. Este mai greu decât mi-am imaginat. Dar până la urmă când vezi trailer-ele care sunt așa un prim pas către ieșirea în lume, parcă simți că ai uitat de tot greul și a meritat tot efortul. Sunt momente, îți mărturisesc, în care te întrebi cum o scoți la capăt cu tot, cu viața”, a afirmat Anghel Damian pentru Ego.ro.

Însă, Sasha l-a surprins plăcut pe tatăl său.

„Avem noroc de un băiat care este foarte cuminte și parcă simte că în momentul ăsta părinții sunt foarte prinși cu niște chestiuni și că toată atenția care există și ne rămâne este către el, dar ne și întoarce această liniște, adică noaptea sunt două treziri, iar în rest este foarte cuminte. Este un copil cu care te poți plimba oriunde, poți să ieși la restaurant, adică sunt lucruri foarte ok”, a precizat regizorul.

Citește și: Theo Rose, despre cum l-a cunoscut pe Anghel Damian: „Nu am avut nicio așteptare” / Video

Citește și: Theo Rose, schimbare de look pentru „Vocea României”, sezonul 11. Artista s-a reinventat

„Mi-am imaginat că o să fie o perioadă dificilă”

Deși este la primul copil, Anghel Damian mărturisește că se aștepta să urmeze o perioadă dificilă, însă se declară extrem de fericit.

„Nu cred că sunt genul care se stresează. Am fost foarte liniștit, nu știu dacă relaxat este cuvântul, dar am fost liniștit. În sensul în care mi-am imaginat că or să fie niște lucruri pe care o să trebuiască să le învățam, mi-am imaginat că o să fie o perioadă dificilă, mi-am imaginat că o să fie o perioadă extrem de fericită și am primit în plus față de ceea ce mi-am imaginat. Pe toate planurile”, a explicat iubitul lui Theo Rose.

„Pe de altă parte știu că și părinții și bunicii noștri, străbunicii noștri, au trecut prin aceleași lucruri ca noi și că până la urmă au scos-o la capăt. Iată-ne pe noi aici, existând în carne și oase, suntem bine, respirăm. Suntem pe un drum al nostru, lucrăm, muncim, facem lucruri”, a completat el.

Citește și: Theo Rose, despre urmările nașterii. „Lucrăm la ele!” Cu ce se confruntă de când a devenit mamă

Citește și: Theo Rose, trăirile unei mame. Prin ce perioadă trece acum Sasha: „Mă ia cu călduri” / Video

Cum s-a purtat Anghel Damian cu Theo Rose pe timpul sarcinii

Theo Rose a dezvăluit că, pe perioada sarcinii, Anghel nu a lăsat-o deloc singură. Iar ea a fost încântată să treacă prin toate stările alături de el.

„Pentru mine a fost minunat să fiu însărcinată, fiind îndrăgostită de Anghel. Adică până și greutățile din primul trimestru al sarcinii au fost așa… Altfel treci peste tot momentul, dacă e ce trebuie acolo. A contat foarte mult asta pentru mine, și grija pe care el mi-a purtat-o. Nu m-a lăsat singură nicio secundă, tot timpul și-a făcut programul și a avut enorm de muncă, astfel încât să fie lângă mine și să nu mă lase să cad într-o pasă”, a povestit artista în podcastul lui Horia Brenciu.

„Pe lângă faptul că regiza Clanul stătea și la montaj, e director creativ, și avea și spectacole la teatru. El e angajat al Teatrului de Comedie. Și a fost greu, dar dacă am stat o dată la câteva zile singură, 2 ore. Și nici nu voiam să petrec timp cu altcineva. Cât timp am fost însărcinată s-a întâmplat o chestie. Eu nu sunt genul lipicios, adică nu sunt foarte afectuoasă. Pe tot timpul sarcinii am simțit nevoia să stau mult doar cu el”, a mai spus Theo Rose despre Anghel Damian.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Theo Rose și Anghel Damian

Sursă foto: Instagram, Facebook