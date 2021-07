Angelina Jolie (46 de ani) și The Weeknd (31 de ani), pe numele său real Abel Tesfaye, au cinat recent în restaurantul Giorgio Baldi din L.A. Deși au luat masa împreună, actrița și cântărețul au părăsit localul separat.

Angelina a purtat o rochie neagră din mătase și un trench nude peste. Și-a accesorizat ținuta cu un plic negru, pantofi nude lăcuiți și o mască de protecție de asemenea neagră.

Solistul a purtat un tricou negru, jeanși, o geacă din denim în aceeași nuanță a jeanșilor și bocanci negri. Încă nu este clar dacă perechea a avut o întâlnire romantică sau una de afaceri.

Angelina Jolie și The Weeknd, din nou la același eveniment

„În mod clar nu au încercat să se ascundă”, a declarat o sursă pentru Page Six. „El este determinat să pătrundă în lumea filmului. Tocmai a fost distribuit într-un serial.”

Ulterior, actrița și solistul au fost surprinși din nou la același eveniment, un concert Mustafa the Poet privat din Los Angeles. Angelina a fost însoțită de fiicele ei, Shiloh (14 ani) și Zahara (16 ani). Imaginile cu cei doi au apărut pe contul de Instagram DeuxMoi.

Pentru The Sun, o sursă a dezvăluit că Angelina și The Weeknd sunt buni prieteni. „Angi ține legătura cu Abel de ceva timp. El a fost în New York în aceeași perioadă în care ea și copiii ei se aflau acolo.

Au luat prânzul în privat cu fiul ei, Pax, care este un mare fan al solistului. S-au înțeles foarte bine, iar Pax a fost în extaz. Sunt doar prieteni.

Dar, cine știe, ar putea deveni mai mult decât prieteni în viitor. El nu a ținut secret că are o pasiune pentru ea”, a dezvăluit sursa pentru The Sun.

Actrița are în total are șase copii, trei adoptați, doi fii și o fiică, Maddox (19 ani), Pax (17 ani) și Zahara (16 ani), și trei biologici, două fiice și un fiu, Shiloh (14 ani) și gemenii Knox și Vivienne (12 ani).

Din 2004 până în 2016, Angelina a format un cuplu cu actorul Brad Pitt (57 de ani). După divorțul de Brad Pitt, actrița nu s-a mai afișat alături de niciun alt bărbat.

Angelina, care a împlinit 46 de ani în iunie 2021, ar fi reluat recent legătura cu fostul ei soț, Jonny Lee Miller (48 de ani). Fostul cuplu a fost căsătorit între anii 1996 și 1999.

În 2000, actrița s-a recăsătorit cu Billy Bob Thornton (65 de ani), de care a divorțat în 2003, iar din 2004 a format un cuplu cu Brad Pitt (57 de ani).

The Weeknd a mai format în trecut cupluri cu modelul Bella Hadid (24 de ani) și cu actrița Selena Gomez (28 de ani).

Foto: Profimediaimages.ro