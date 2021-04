Angelina Jolie (45 de ani) a vorbit despre rolul ei din filmul Those Who Wish Me Dead, care se va lansa în mai 2021, și despre cum divorțul de actorul Brad Pitt (57 de ani) i-a influențat cariera.

Angelina și Brad au format un cuplu între anii 2004 și 2016. Fosta pereche are șase copii, trei adoptați, doi fii și o fiică, Maddox (19 ani), Pax (17 ani) și Zahara (16 ani), și trei biologici, două fiice și un fiu, Shiloh (14 ani) și gemenii Knox și Vivienne (12 ani).

Cariera Angelinei Jolie, afectată de divorțul de actorul Brad Pitt

Crescându-și singură copiii, Angelina a fost obligată să reducă numărul de proiecte filmate. „Iubesc să regizez, dar situația mea familială s-a schimbat de aceea nu am mai putut face asta în ultimii câțiva ani”, a declarat actrița pentru Entertainment Weekly.

Până în prezent, Angelina a regizat 5 producții, A Place in Time (2007), In The Land of Blood and Honey (2011), Unbroken (2014), By The Sea (2015) și First They Killed My Father (2017).

„Am fost nevoită să accept proiecte mai scurte pentru a fi acasă mai mult timp, așa că am revenit la actorie”, a explicat. „Acesta este adevărul, sincer.” Angelina și Brad luptă în prezent pentru obținerea custodiei celor 5 copii ai lor, fiul cel mare, Maddox, fiind acum major.

Fostul cuplu pune pe primul loc bunăstarea copiilor lor. Aceștia locuiesc cu Angelina însă își vizitează regulat tatăl. „Țin pasul cu școala, studiază diferite limbi, cântă la anumite instrumente, se joacă și gătesc împreună. Nu a fost o schimbare drastică pentru ei.”

Pentru filmările producției Those Who Wish Me Dead, Angelina a fost nevoită să locuiască o perioadă în Albuquerque, New Mexico, iar toți cei 6 copii i-au fost alături acolo.

„Au făcut în New Mexico ceea ce făceau și în LA. Au făcut cumpărături și nu numai, au luat masa în oraș”, a dezvăluit o sursă pentru E! News. „Angelina îi răsfață cu jucării și alte lucruri care le plac.

Iubește să le ofere noi lucruri și experiențe, atât cât poate, desigur. A trebuit să muncească mult, așa că a vrut ca ei să aibă activitate și să se distreze.” În perioada respectivă, copiii au mai revenit în LA pentru a-l vedea pe tatăl lor.

Angelina Jolie are dovezi că Brad Pitt a fost violent în timpul mariajului lor

Vineri, 12 martie 2021, Angelina a înaintat o serie de documente în care notează că atât ea, cât și copiii lor sunt dispuși să ofere „dovezi în sprijinul” acuzațiilor de violență domestică împotriva actorului.

„Maddox deja a depus mărturie ca adult în disputa privind custodia și nu l-a avantajat pe Brad”, a declarat o sursă în exclusivitate pentru Us Weekly. „Nu folosește numele Pitt în documente care nu sunt legale, optând exclusiv pentru numele Jolie. Maddox vrea să-și schimbe numele de familie în Jolie din Jolie-Pitt, lucru pe care Angelina nu îl susține.”

Potrivit unei alte surse, actorul și Maddox nu se văd și nu-și vorbesc. „Acea relație este în continuare inexistentă”, declara o sursă în iulie 2020. Potrivit Daily Mail, o altercație între Pitt și Maddox ar fi fost picătura care a umplut paharul pentru Angelina în anul 2016.

Us Weekly confirma în noiembrie 2016 că Pitt a fost declarat nevinovat în urma unei investigații pentru abuz. Autoritățile i-au intervievat pe Pitt, Jolie și pe cei șase copii ai lor după un incident petrecut între Brad și Maddox într-un avion privat.

