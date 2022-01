Andreea Esca (49 de ani) a copilărit în satul Porumbacu, din județul Sibiu. Ulterior, jurnalista s-a mutat în București, unde a urmat Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”. Invitată în emisiunea „La Măruță”, prezentatoarea știrilor Pro TV a împărtășit trei experiențe haioase din adolescența sa.

Andreea Esca, dezvăluiri amuzante din adolescență. „Eram rebelă”

„Odată, am vorbit atât de mult la telefon, încât a venit nota de plată foarte, foarte mare. M-am gândit că nu o să fie bine deloc cu ai mei, atunci era un alt tip de parenting. Am plecat prin liceu și am făcut o chetă, ca să pot să îmi plătesc telefonul. L-am plătit. Doar i-am luat, nu i-am dat înapoi. Ai mei află chiar acum”, a povestit Andreea Esca.

„Mama mi-a spus, cred că aveam vreo 30 și ceva de ani, i-am mărturisit că luam mașina și, când mă întorceam, o puneam perfect, să nu se vadă că am luat-o. Eram rebelă. Mama și tata mi-au zis că și-au dat seama, pentru că nu puneam și benzină”, a mai povestit jurnalista.

„Aveam aici, în Iancului, unde stăteam noi, o cabină de telefon albastră. Stăteam în fața ei și când trecea cineva, ceream un leu sau 50 de bani, nu mai știu cât era. Nu lucram nicăieri. Eram leșinată să dau telefon. Pe mamaia o sunam”, a mai spus Andreea Esca.

„Am dibuit-o să văd ce-i place și am văzut că nu-i prea plac multe din ele și atunci zic, tocmai venise Revoluția, zic: «Du-te, măi, la economiști acolo, la ASE». S-a dus. S-a dus unde i-am spus, dar n-a intrat”, povestea Dumitru Esca în 2021, în emisiunea „La Măruță”.

„Am fost supărat până am văzut că și-a făcut loc dup-aia la o facultate de jurnalistică. Nu eram încântat, nu. Mai avea și alte secții pe acolo și am crezut că se duce la altă secție. Ea singură s-a dus unde a vrut și am susținut-o, sigur”, a încheiat.

Alături de arhitectul și omul de afaceri Alexandre Eram (51 de ani), prezentatoarea TV are doi copii, o fiică și un fiu, Alexia (21 de ani) și Aris (18 ani).

