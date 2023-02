Andreea Esca, despre relația Alexiei Eram cu Mario Fresh: „Ideea de căsătorie și de copii mi se pare foarte forțată”

Andreea Esca (46 ani) este de părere că fiica ei, Alexia Eram, este mult prea tânără pentru a se căsători. Deși formează un cuplu de mai mulți ani cu Mario Fresh, se pare că nici tânăra nu este pregătită să facă acest pas.

Jurnalista a susținut întotdeauna relația Alexiei cu Mario Fresh deoarece consideră că fericirea fiicei sale este primordială.

Andreea Esca, despre o posibilă căsătorie a fiicei sale, Alexia Eram

Alexia Eram a început relația cu Mario Fresh pe când avea doar 14 ani. Acum are 22 de ani și pare să fie în continuare foarte fericită alături de iubitul ei.

Totuși, Andreea Esca este de părere că fata ei este mult prea tânără pentru căsătorie.

„Cel mai important lucru pe care ți-l dorești pentru copiii tăi e să fie fericiți. Atâta timp cât ei sunt fericiți ești și tu fericită”, a afirmat vedeta de la Pro TV pentru Click.

„În cazul lor, ideea de căsătorie și de copii mi se pare foarte forțată, la 20 de ani. Pe mine dacă m-ar întreba cineva la vârsta lor de căsnicie și de copii, chiar m-aș plictisi și cu siguranță deja s-au plictisit și ei”, a precizat Andreea Esca.

De asemenea, jurnalista a spus că Alexia nu are momentat niciun gând să se căsătorească.

De curând și Alexia Eram a vorbit despre acest subiect și a mărturisit că își mai dorește să copilărească puțin, înainte de a face acest pas.

„Nu mă deranjează neapărat. Poate e normal să fiu întrebată. Dar am 22 de ani, nu știu de ce sunt întrebată. Dar, evident că sunt foarte multe titluri care mă afectează, dar până la urmă acesta este jobul, așa că nu trebuie să bagi în seamă și cam atât. Am 22 de ani, repet. Evident că fiecare face ce vrea, puteți să vă căsătoriți la 22 de ani și să faceți copii, dar eu simt că mai vreau să copilăresc. Evident că Mario gândește la fel, că dacă am avea alte percepții nu am mai fi împreună”, a declarat Alexia Eram pentru Wowbiz.

Mario Fresh, despre relația cu Alexia Eram: „Avem momente când nu ne înțelegem”

Mario Fresh a dezvăluit că există și neînțelegeri între el și Alexia Eram, însă de fiecare dată reușesc să treacă peste momentele dificile.

„Eu n-am văzut o femeie în viața asta care să poată să iubească atât de mult o persoană. Mă iubește mai mult decât ar trebui să mă iubească. Nu pot să-mi dau seama cum. Este acolo pentru mine de 30 de ori peste limita legală”, a spus Mario Fresh în podcastul lui Damian Drăghici.

„Mai sunt certuri. Avem momente când nu ne înțelegem, când nu comunicăm, când nu discutăm. Asta nu înțelege ea: când ne certăm și îi spun că vreau să fiu lăsat în pace.Sunt genul de om care ar trebui să stau jumătate de oră singur, liniștit. Nu fac urât, nu urlu, doar spun: m-ai deranjat foarte rău, lasă-mă că sunt nervos. O spun un pic mai apăsat. Ea nu înțelege treaba asta și stă acolo și mă întreabă: Dar de ce?”, a povestit artistul.

