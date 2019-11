Andreea Bălan atrecut prin momente de groază. Clara, fiica sa cea mică, a leșinat în casă și a fost nevoită să ajungă de urgență la spital.

Andreea Bălan se afla la repetiții când a fost sunată de soțul său, George Burcea. Acesta a sunat-o, extrem de agitat, și i-a dat vestea, spunându-i că probabilitatea pentru care Clara a leșinat este că a înghițit un obiect, în timp ce se afla singură în cameră. Artista a povestit că a trecut prin clipe de coșmar: „Am murit! Dragilor, ce am simțit în secunda aceea n-am simțit niciodată în viața mea. Nici când am fost înșelată, nici când m-am despărțit, nici când am pierdut bani, când am pierdut casa… Așa ceva n-am simțit niciodată”, – a povestit Andreea Bălan la Xtra Night Show.

Andreea Bălan a ajuns în 7 minute acasă, chiar înaintea salvării. Artista a povestit că a trecut prin toate stările posibile până a ajuns acasă, făcându-și o mulțime de scenarii, care mai de care mai înspăimântătoare, iar asta pentru că nu știa în ce stare se afla Clara. Salvarea a constatat că fetița Andreei, care își revenise între timp, era în regulă, însă, la scurt timp, artista a fost nevoită să cheme din nou SMURD-ul, deoarece Clara s-a congestionat la față și a început să tușească îngrozitor. Se pare, conform Viva!, că micuța avea o amigdalită mai veche, care recidivase, și a fost pusă sub tratament.

Sursă foto: Arhivă (Viva)

