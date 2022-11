Andreea Bălan, dezvăluiri surprinzătoare despre relația cu George Burcea și un nou iubit: „Mă îndrăgostesc destul de des”

Andreea Bălan a făcut o serie de declarații suprinzătoare pe canalul său de YouTube, într-o sesiune de întrebări și răspunsuri. Artista a vorbit despre iubire, despre relația cu George Burcea, precum și despre cele mai frumoase momente din viața ei.

Andreea Bălan și-a deschis sufletul în fața fanilor și a vorbit cu sinceritate despre ceea ce simte, ce gândește, precum și despre momente importante din viața ei, într-un vlog motivațional, publicat pe canalul său de YouTube.

Întrebată dacă are un iubit în prezent, artista a afirmat că momentan se concentrează pe creșterea celor două fetițe pe care le are cu George Burcea, Ella și Clara, dar că atunci când va avea o relație de cuplu solidă, o să dezvăluie public.

Totodată, Andreea Bălan le-a mărturisit fanilor ei că deși a suferit din dragoste, nu a încetat să creadă în iubire. Mai mult, artista a afirmat că este foarte deschisă în fața iubirii și adoră să fie îndrăgostită.

Tot timpul am curaj să iubesc. Eu mă îndrăgostesc. Destul de des. Mie îmi place să iubesc și sunt foarte deschisă iubirii, mai ales acum, de când sunt pe această cale spirituală. Eu sunt foarte deschisă, în general, să învăț, și sunt foarte deschisă la iubire. (…) Cu toții suferim din dragoste, cu toții plângem, cu toții ne ridicăm apoi o luăm de la capăt, iar ne îndrăgostim. (…) Aleg să nu am ziduri, deși am suferit, și aleg să mă îndrăgostesc și să iubesc. Îmi place să fiu îndrăgostită, a spus ea.

Artista a fost căsătorită o perioadă scurtă de timp cu George Burcea, după mai mulți ani de relație și după ce au devenit părinți de două ori. Aceștia s-au căsătorit civil în august 2019, iar în septembrie au făcut cununia religioasă. Evenimentul a fost unul spectaculos, iar cei doi păreau extrem de fericiți. Căsnicia lor a durat însă până în martie 2020, când a început un complicat proces de divorț.

Despre relația cu fostul soț, artista a mărturisit că este inexistentă, dar că îi dorește toate cele bune.

Fanii au fost curioși să știe care a fost cel mai frumos moment din viața cântăreței lor preferate, dar și cel mai greu. Artista și-a adus aminte că imediat după nașterea celei de-a doua fetițe, în martie 2019, a fost la un pas să moară. Aceasta a făcut stop cardio-respirator pe masa de nașteri și a stat în comă câteva ore.

După ce era pe punctul să-și piardă viața, a luat decizia de a se căsători cu tatăl fetițelor ei, dar și de a reface trupa care a consacrat-o, André, după cum a dezvăluit cântăreața în repetate rânduri.

Eu am avut două moment frumoase. Cele două nașteri, când am născut-o pe Ella, prima fetiță, și apoi pe Clara. Doar că cel mai urât moment din viața mea s-a suprapus cu al doilea moment din viața mea. La nașterea Clarei, după ce s-a născut am făcut stop cardiac pe masă. Mi s-a oprit inima pentru câteva secunde, am intrat în comă și am fost în comă câteva ore bune. Au urmat trei operații foarte grele și o perioadă foarte grea, atât emoțional, cât și fizic. De la acel moment încolo viața mea s-a schimbat radical, a mai adăugat Andreea Bălan.